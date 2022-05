金州勇士隊Chase Center籃球場安放李孟賢雕像（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山歷來第一位華裔市長李孟賢,在任期間推動的一項遺產工程,金州勇士隊在Mission Bay的籃球場,週四增添了一座李孟賢雕像,永久紀念他的貢獻。

已故舊金山市長李孟賢的雕像,放在金州勇士籃球場Chase Center外面Thrive City的梯級,週四由李孟賢的太太林進敏和長女李應鈺揭幕。

雕像中的李孟賢,手中拿著籃球,臉上高興的表情,這個球場耗資15億在7年的時間建成,要是李孟賢還在世的話,週四是他70歲生日。

李孟賢長女李應鈺(Tania Lee)說:「他熱愛籃球、體育,給他帶來那麼多的快樂,每次去看球賽,都給他放鬆、享樂,並得到啟發的機會,當他身為舊金山市長期間,有許多艱難的事情要處理,但一旦談到球場這項工程,為勇士對建一個家,他立刻興奮起來。」

舊金山市長布里德(London Breed)說:「李孟賢顯然的有一個要舊金山成為勇士的家的這個夢想,我知道他熱愛籃球,當他打籃球的時候,會認為自己是6尺7寸,你不能告訴他這非現實,他不但熱愛舊金山,也愛籃球和這支隊伍。」

聯邦眾議院議長普洛西(Nancy Pelosi)說:「李孟賢為移民社區服務,他身為舊金山第一位美籍華裔市長而自豪,他也對舊金山的同志社區、退伍軍人、孩童、無家可歸人士等熱衷,像是他最應該優先處理的事情。

