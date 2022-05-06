金州勇士隊Chase Center籃球場安放李孟賢雕像（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山歷來第一位華裔市長李孟賢，在任期間推動的一項遺產工程，金州勇士隊在Mission Bay的籃球場，週四增添了一座李孟賢雕像，永久紀念他的貢獻。

已故舊金山市長李孟賢的雕像，放在金州勇士籃球場Chase Center外面Thrive City的梯級，週四由李孟賢的太太林進敏和長女李應鈺揭幕。

雕像中的李孟賢，手中拿著籃球，臉上高興的表情，這個球場耗資15億在7年的時間建成，要是李孟賢還在世的話，週四是他70歲生日。

李孟賢長女李應鈺（Tania Lee）說：「他熱愛籃球、體育，給他帶來那麼多的快樂，每次去看球賽，都給他放鬆、享樂，並得到啟發的機會，當他身為舊金山市長期間，有許多艱難的事情要處理，但一旦談到球場這項工程，為勇士對建一個家，他立刻興奮起來。」

舊金山市長布里德（London Breed）說：「李孟賢顯然的有一個要舊金山成為勇士的家的這個夢想，我知道他熱愛籃球，當他打籃球的時候，會認為自己是6尺7寸，你不能告訴他這非現實，他不但熱愛舊金山，也愛籃球和這支隊伍。」

聯邦眾議院議長普洛西（Nancy Pelosi）說：「李孟賢為移民社區服務，他身為舊金山第一位美籍華裔市長而自豪，他也對舊金山的同志社區、退伍軍人、孩童、無家可歸人士等熱衷，像是他最應該優先處理的事情。

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