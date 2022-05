美洲中國工程師學會舊金山分會將在南灣舉行第43屆年會

【KTSF 萬若全報導】

美洲中國工程師學會舊金山分會,5月14日下星期六在南灣聖塔克拉拉會議中心舉行第43屆年會,這是自新冠疫情以來,灣區華人科技社團第一場大型實體活動,具有指標性意義。

這次年會主題是「超越突破」(Beyond breakthrough),中工會表示,過去兩年人們一起見證了許多突破,無論是好是壞,大家好奇也渴望了解在史無前例的新冠疫情危機後,可以期待甚麼。

中工會年會主席姜至真說:「所有的人都在關切就是,為什麼我們說這次是,我們一個新疫情時代一個新生活,社交活動的一個指標,因為我們大家都在看如何跟病毒來共存,我們已經看到全世界,目前包括美國政府,都是採用這樣的態度,我們希望能夠當一個領頭羊,這次看是不是能夠,讓大家有個指標性的作用,如果活動能夠成功的話,這樣的一個模式就可以推廣到其他部份,讓我們可以繼續下去,要不然的話,這步調可能會在更緩慢。」

這次的年會白天有四小時研討會,由高耀京教授主持,內容包括醫療保健/生物醫學、未來的人工智能申請、推動數字/數位/數碼革命,此外還有杜英姿博士主講元宇宙,而晚會主講嘉賓則由加州審計長余淑婷擔任。

年會將頒獎給三位科技人,他們是Weee!共同創辦人Larry Liu、Cepton共同創辦人Jun Pei、一同獲得2022矽谷年度,新銳企業家獎InCube Ventures的Mir Imran,將獲頒2022年傑出企業家終身成就獎。

美洲中工會於1917年,由多位有能力、有遠見、致力於創造的留美學者和工程技術人員在康奈爾大學成立,早期的領導人包括鐵路工程師詹天佑和凌鴻勛等人,該學會是北美歷史最悠久,非政治性的華人學者民間社團。

這是自三年前疫情爆發以來,首場矽谷華人科技組織的大型實體活動,是跟企業高層、業界人頂尖人才和朋友交流的好機會,下午的研討會開放給公眾,主辦單位希望有興趣人士可以上網報名,更多關於年會的詳情,可以上網:http://conference.cie-sf.org/,或在 www.eventbrite.com 搜尋 ”CIE-SF”。有任何問題,請e-mail至 info@cie-sf.org

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。