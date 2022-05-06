美洲中國工程師學會舊金山分會將在南灣舉行第43屆年會

【KTSF 萬若全報導】

美洲中國工程師學會舊金山分會，5月14日下星期六在南灣聖塔克拉拉會議中心舉行第43屆年會，這是自新冠疫情以來，灣區華人科技社團第一場大型實體活動，具有指標性意義。

這次年會主題是「超越突破」（Beyond breakthrough），中工會表示，過去兩年人們一起見證了許多突破，無論是好是壞，大家好奇也渴望了解在史無前例的新冠疫情危機後，可以期待甚麼。

中工會年會主席姜至真說：「所有的人都在關切就是，為什麼我們說這次是，我們一個新疫情時代一個新生活，社交活動的一個指標，因為我們大家都在看如何跟病毒來共存，我們已經看到全世界，目前包括美國政府，都是採用這樣的態度，我們希望能夠當一個領頭羊，這次看是不是能夠，讓大家有個指標性的作用，如果活動能夠成功的話，這樣的一個模式就可以推廣到其他部份，讓我們可以繼續下去，要不然的話，這步調可能會在更緩慢。」

這次的年會白天有四小時研討會，由高耀京教授主持，內容包括醫療保健/生物醫學、未來的人工智能申請、推動數字/數位/數碼革命，此外還有杜英姿博士主講元宇宙，而晚會主講嘉賓則由加州審計長余淑婷擔任。

年會將頒獎給三位科技人，他們是Weee!共同創辦人Larry Liu、Cepton共同創辦人Jun Pei、一同獲得2022矽谷年度，新銳企業家獎InCube Ventures的Mir Imran，將獲頒2022年傑出企業家終身成就獎。

美洲中工會於1917年，由多位有能力、有遠見、致力於創造的留美學者和工程技術人員在康奈爾大學成立，早期的領導人包括鐵路工程師詹天佑和凌鴻勛等人，該學會是北美歷史最悠久，非政治性的華人學者民間社團。

這是自三年前疫情爆發以來，首場矽谷華人科技組織的大型實體活動，是跟企業高層、業界人頂尖人才和朋友交流的好機會，下午的研討會開放給公眾，主辦單位希望有興趣人士可以上網報名，更多關於年會的詳情，可以上網：http://conference.cie-sf.org/，或在 www.eventbrite.com 搜尋 ”CIE-SF”。有任何問題，請e-mail至 info@cie-sf.org

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