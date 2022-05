灣區四縣新型肺炎風險等級從綠色升至黃色

【KTSF 朱慧琪報導】

確診個案上升,灣區有四個縣新型肺炎風險等級,從綠色升至黃色,另外,San Mateo聯合高中校區教育委員週四晚決定,將執行室內口罩令至學期結束。

校區總監在週四晚的教委會會議提出,現在是配合加州及San Mateo縣衛生單位指引的時候了,可以將室內口罩令由強制改為強烈建議。

校區總監表示,幾個星期前,San Mateo高中畢業舞會,由於沒有強制戴口罩,結果有將近90名學生確診,但之後學區沒有再出現病例上升。

不過有人表示,同一天,另一間校區內的高中,Aragon高中畢業舞會,因為規定戴口罩才能入場,結果沒有學生確診,可見口罩的確有阻止病毒傳播的功用。

加上近期加州病例快速上升,因此有校區委員建議,繼續室內強制口罩令到學期結束,最後教育委員多數贊成。

南灣的Los Gatos高中在春假過後,有70多名師生確診。

另外截至週五上午,舊金山(三藩市)、Santa Clara、Marin、San Mateo四個縣的新型肺炎風險等級,從綠色升至黃色,意味著上週每十萬名居民多了200多宗個案,處於中等水平,其餘的縣都在「低」傳播等級之內。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。