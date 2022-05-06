灣區四縣新型肺炎風險等級從綠色升至黃色

【KTSF 朱慧琪報導】

確診個案上升，灣區有四個縣新型肺炎風險等級，從綠色升至黃色，另外，San Mateo聯合高中校區教育委員週四晚決定，將執行室內口罩令至學期結束。

校區總監在週四晚的教委會會議提出，現在是配合加州及San Mateo縣衛生單位指引的時候了，可以將室內口罩令由強制改為強烈建議。

校區總監表示，幾個星期前，San Mateo高中畢業舞會，由於沒有強制戴口罩，結果有將近90名學生確診，但之後學區沒有再出現病例上升。

不過有人表示，同一天，另一間校區內的高中，Aragon高中畢業舞會，因為規定戴口罩才能入場，結果沒有學生確診，可見口罩的確有阻止病毒傳播的功用。

加上近期加州病例快速上升，因此有校區委員建議，繼續室內強制口罩令到學期結束，最後教育委員多數贊成。

南灣的Los Gatos高中在春假過後，有70多名師生確診。

另外截至週五上午，舊金山（三藩市）、Santa Clara、Marin、San Mateo四個縣的新型肺炎風險等級，從綠色升至黃色，意味著上週每十萬名居民多了200多宗個案，處於中等水平，其餘的縣都在「低」傳播等級之內。

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