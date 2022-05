美國嬰兒配方奶粉供應出現短缺

【KTSF 梁展穎報導】

面對嬰兒配方奶粉回收和供應短缺,受影響的家長如何應對。

5個月大的Weston,有一個敏感的胃,所以當Weston的母親找到一個適合嬰兒的奶粉,她立即大量購買。

Joy Greene是一位5個月大嬰兒的母親,她說:「幾星期後我發現奶粉回收和我所有現有的存貨也需要回收。」

由於奶粉回收和產品供應的問題,Greene現在很難找到適合的奶粉。

Greene說:「現在他只可以進食配方奶粉,作為母親,我問自己究竟如何餵孩子呢?」

美國兒科學會營養委員會前主席Steven Abrams表示,應對奶粉短缺的關鍵是靈活性。

美國兒科學會營養委員會前主席Steven Abrams說:「嬰兒可以習慣進食一種配方奶粉,但假如奶粉缺貨,家人便需要尋求另一種類似的奶粉。」

Abrams說,假如父母不知道哪種是最相似的奶粉,或嬰兒吃特殊防敏感的奶粉,就應該聯絡兒科醫生。

他說千萬不要在嬰兒的早期讓嬰兒進食固體食物或牛奶,在嬰兒出生後的頭幾個月,這些不是有營養價值的食物。

Abrams說:「6個月或以下的嬰兒,配方奶粉是他們唯一可以進食的東西,假如過度稀釋或自己製造食物,你不會給予嬰兒所需要的營養。」

Greene說:「現在的情況是,有什麼我們就買什麼,一天一天撐下去。」

