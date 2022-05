【有線新聞】

世衛稱過去兩年有近1500萬人,直接或間接死於新型肺炎疫情,是官方統計的近三倍。

世衛估算過去兩年全球有1330萬至1660萬人,直接死於病毒感染或因疫情影響醫療系統,未能獲得治療而死亡,大部分來自東南亞、歐洲和美洲。

世衛估計印度,有超過470萬人死於疫情,主要在去年5月至6月,當地Delta變種大爆發,數字是印度官方公布的近10倍。印度質疑世衛的統計方法。

