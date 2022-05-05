華爾街股市大幅震盪 道指急跌過千點

May 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
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【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續大幅震盪，美股週三大升之後，週四調頭勁跌，主要指數週四跌大約3%至5%，道瓊斯急跌過千點，Nasdaq也大跌647點。

美股週四早上一開市就出現賣壓，早段有大量拋售，聯儲局週三宣布加息半厘，以及在6月開始縮減資產負債表之後，主要指數隨即勁升，但週四又暴跌，抹掉週三全部的升幅。

道瓊斯週四一度急跌1,375點，Nasdaq跌得更慘，一度勁跌781點，跌幅達6%。

到收市時，跌勢略為收窄，道瓊斯全日大跌1,063點，跌幅3.12%，S&P 500也急挫153點，跌幅3.56%，Nasdaq更慘跌647點，跌幅接近5%。

股市週四急瀉，是兩年來最差的表現，有市場策略師指出，今年餘下和往後時間，仍然要面對通脹壓力。

華爾街的專家認為，由於投資者擔心往後將會持續加息，可能會嚴重拖慢經濟增長，因此預測短期內，股市可能會繼續出現拋售。

面對股市劇烈震盪大跌時，有專家建議，投資者不應該立即拋售手上的股票，而應該考慮長線的投資策略。

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