華爾街股市大幅震盪 道指急跌過千點

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市繼續大幅震盪,美股週三大升之後,週四調頭勁跌,主要指數週四跌大約3%至5%,道瓊斯急跌過千點,Nasdaq也大跌647點。

美股週四早上一開市就出現賣壓,早段有大量拋售,聯儲局週三宣布加息半厘,以及在6月開始縮減資產負債表之後,主要指數隨即勁升,但週四又暴跌,抹掉週三全部的升幅。

道瓊斯週四一度急跌1,375點,Nasdaq跌得更慘,一度勁跌781點,跌幅達6%。

到收市時,跌勢略為收窄,道瓊斯全日大跌1,063點,跌幅3.12%,S&P 500也急挫153點,跌幅3.56%,Nasdaq更慘跌647點,跌幅接近5%。

股市週四急瀉,是兩年來最差的表現,有市場策略師指出,今年餘下和往後時間,仍然要面對通脹壓力。

華爾街的專家認為,由於投資者擔心往後將會持續加息,可能會嚴重拖慢經濟增長,因此預測短期內,股市可能會繼續出現拋售。

面對股市劇烈震盪大跌時,有專家建議,投資者不應該立即拋售手上的股票,而應該考慮長線的投資策略。

