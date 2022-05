大法官指派法庭總管調查墮胎權裁決書草稿外洩事件

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院保守派多數大法官有意推翻1973年Roe v. Wade案,有關他們否定憲法保護婦女墮胎權的裁決書草稿外洩之後,繼續引發全國各地的示威浪潮,首席大法官John Roberts已經下令調查今次最高法院文件洩漏事件。

首席大法官Roberts指派最高法院總管Gail A. Curley,負責調查今次最高法院文件外洩事件。

雖然拜登政府削弱了政府可以充公記者紀錄文件的權力,但這位法庭總管可以不依據傳統上保護記者的消息來源的做法。

美聯社記者指,這個是史無前例的做法,他說最高法院作為一個機構,必須保持高度機密和信任,以確保類似事件不會發生。

記者又說,今次的洩密者是否犯下聯邦罪行仍然有爭議,因為當中牽涉偷竊政府財產,但問題是根據聯邦司法部指引,涉事的人如果本身本來就可以接觸政府機密資料,他將資料發放給公眾,這種行為不可以視為盜竊而被檢控。

事實上過往幾年,司法部已經採取積極行動,確保記者的紀錄文件不被勒令交出,司法部長加蘭也已下令聯邦檢控官,不可以使用法庭傳票或逮捕方式的強迫手段去,取得記者和爆料人的資訊,但是由於法庭總管直接向法庭上報,而不是向行政部門交代,因此傳統的行政部門,好像司法部和司法部長發出的指引,就不適用於今次事件。

美聯社記者Mike Balsamo說:「所以仍有待觀察究竟,法庭總管或首席大法官,是否可以或是否會簽發傳票給科技公司或記者本人。」

