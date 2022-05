【KTSF】

瑞典週三宣布重開駐基輔的大使館,以表示支持烏克蘭國家與人民,捍衛烏克蘭與歐洲的自由,美國較早時也宣布駐基輔的美國大使館在本月重開,另一方面,克里姆林宮強調,俄國總統普田不會在5月9號衛國戰爭勝利日向烏克蘭宣戰。

克里姆林宮發言人接受CNN訪問時表示,有分析師和西方官員曾經表示,普田可能會趁著下星期5月9號的勝利日,即紀念俄羅斯在二次大戰中戰勝納粹德國的日子向烏克蘭宣戰,發言人指這個是無稽的講法,他又否認普田可能在當天動員全國兵力抵抗烏克蘭。

