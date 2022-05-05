Omicron新變種病毒株導致美國新型肺炎新症增加

May 5, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(dronepicr / Flickr / CC BY 2.0)

【KTSF 梁展穎報導】

Omicron的新變種病毒株，導致美國的新型肺炎新症增加。

傳染性極高的Omicron BA.2，變種病毒株在美國有流行的跡象，上星期超過3分1的新型肺炎個案都是BA.2。

根據最新的聯邦疾控中心（CDC）的數字，前星期每四個新型肺炎患者，便有一個感染Omicron BA.2病毒株，而上星期的比率就由4分之1升到3分之1。

國立熱帶醫學院的貝勒醫學院Peter Hotez醫生說：「我們估計今夏會有另一波疫情，我認為這很可能。」

Omicron BA.2的感染個案，並沒有平均分佈在各州。

上星期CDC估計，在紐約、新澤西州、波多黎各和處女島等地的個案，有六成屬於B A.2。

大約40%的個案集中在中大西洋州份，有36%的個案在南方，最少個案的地區是在太平洋西北部。

研究人員相信Omicron的幾個亞型病毒株有突變基因，可以幫助病毒抓緊人體的細胞，並躲避抗體。

Hotez醫生說：「病毒潛伏期是從感染到發出症狀之時，這些Omicron亞型變種很快會有症狀，大約2至4天。」

美國醫學會期刊JAMA表示，FDA聯邦食品及藥物管理局（FDA）的高層人員說，市民每年需要注射更新的疫苗，來對抗流行的冠狀病毒。

新型肺炎疫苗可以每年接種，今個夏天有關當局將會決定未來疫苗的成份，和誰人可以在秋天打加強劑。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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