Omicron新變種病毒株導致美國新型肺炎新症增加

【KTSF 梁展穎報導】

Omicron的新變種病毒株,導致美國的新型肺炎新症增加。

傳染性極高的Omicron BA.2,變種病毒株在美國有流行的跡象,上星期超過3分1的新型肺炎個案都是BA.2。

根據最新的聯邦疾控中心(CDC)的數字,前星期每四個新型肺炎患者,便有一個感染Omicron BA.2病毒株,而上星期的比率就由4分之1升到3分之1。

國立熱帶醫學院的貝勒醫學院Peter Hotez醫生說:「我們估計今夏會有另一波疫情,我認為這很可能。」

Omicron BA.2的感染個案,並沒有平均分佈在各州。

上星期CDC估計,在紐約、新澤西州、波多黎各和處女島等地的個案,有六成屬於B A.2。

大約40%的個案集中在中大西洋州份,有36%的個案在南方,最少個案的地區是在太平洋西北部。

研究人員相信Omicron的幾個亞型病毒株有突變基因,可以幫助病毒抓緊人體的細胞,並躲避抗體。

Hotez醫生說:「病毒潛伏期是從感染到發出症狀之時,這些Omicron亞型變種很快會有症狀,大約2至4天。」

美國醫學會期刊JAMA表示,FDA聯邦食品及藥物管理局(FDA)的高層人員說,市民每年需要注射更新的疫苗,來對抗流行的冠狀病毒。

新型肺炎疫苗可以每年接種,今個夏天有關當局將會決定未來疫苗的成份,和誰人可以在秋天打加強劑。

