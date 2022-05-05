美聯社指俄軍對馬里烏波爾劇院空襲造成近600人死亡

May 5, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Telegram / CNN)

【KTSF 張擎鳳報導】

美聯社調查的證據顯示，3月16日俄國對馬里烏波爾劇院的空襲造成近600人死亡。

當時大樓內的16名目擊者表示，大樓內擠滿了人，房間和走廊每3平方米的空閒空間就有一個人，所有人都說，大樓外的野外廚房周圍有超過100人，而且那裡的每個人都死了。

生還者Oksana Syomina說：「所有的人都還在瓦礫下，因為瓦礫還在那裡，沒有人把它們挖出來，這是一個大亂葬坑。」

大多數人說當時大約有1000人在大樓裡，一名目擊者認為只有幾百人，另一名估計裡面有大約1,300人。

與家人在劇院逃避戰火的Maria Kutnyakova，在俄軍襲擊時正在外面，她說：「我在跑，看到廣場上躺著人，我就跑進大廳，該處人很多，據我所知，人們逃離街道，逃離劇院，逃到別處存活，太多人，傷員躺著，還行的人就站著。」

3月16號，Kutnyakova，她的姐姐和媽媽剛到劇院，當時她出去探望她的叔叔，然後她聽到爆炸聲，所以跑回了劇院。

她的姐姐和母親倖免於難，因為他們在大樓的前面。

Kutnyakova說：「讓人最終意識到，俄國不是在與軍隊交戰，而是在與每個烏克蘭人、與馬里烏波爾的每個居民交戰，俄軍不是來佔領這座城市，而是來摧毀它。」

由於沒找到大量屍體，一名警察和一名馬里烏波爾紅十字會官員推測，死亡人數不到500人，但大多數目擊者聲稱，死亡人數接近600人，與美聯社對密度的分析相符，這些屍體可能已經炸成灰塵，或被俄羅斯人帶走。

在劇院附近居住的Yulia Marukhnenko說：「樓上的人死了，他們遠離窗戶，在二樓和三樓的房間裡，那是他們睡覺、居住的地方，當火箭擊中時，他們一定是當場死亡，然後就是整棟樓，砲彈像雨落在廚房，那裡也有很多人。」

死亡人數可能永遠無法得知，由於劇院和周邊地區被俄軍控制，他們已經開始清理瓦礫，也消滅當中的所有證據。

Marukhnenko說：「我知道馬里烏波爾會重建，一切都會好起來，但死在那裡的人不會復活，不僅在劇院，到處都有人喪生。」

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