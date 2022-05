美聯社指俄軍對馬里烏波爾劇院空襲造成近600人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

美聯社調查的證據顯示,3月16日俄國對馬里烏波爾劇院的空襲造成近600人死亡。

當時大樓內的16名目擊者表示,大樓內擠滿了人,房間和走廊每3平方米的空閒空間就有一個人,所有人都說,大樓外的野外廚房周圍有超過100人,而且那裡的每個人都死了。

生還者Oksana Syomina說:「所有的人都還在瓦礫下,因為瓦礫還在那裡,沒有人把它們挖出來,這是一個大亂葬坑。」

大多數人說當時大約有1000人在大樓裡,一名目擊者認為只有幾百人,另一名估計裡面有大約1,300人。

與家人在劇院逃避戰火的Maria Kutnyakova,在俄軍襲擊時正在外面,她說:「我在跑,看到廣場上躺著人,我就跑進大廳,該處人很多,據我所知,人們逃離街道,逃離劇院,逃到別處存活,太多人,傷員躺著,還行的人就站著。」

3月16號,Kutnyakova,她的姐姐和媽媽剛到劇院,當時她出去探望她的叔叔,然後她聽到爆炸聲,所以跑回了劇院。

她的姐姐和母親倖免於難,因為他們在大樓的前面。

Kutnyakova說:「讓人最終意識到,俄國不是在與軍隊交戰,而是在與每個烏克蘭人、與馬里烏波爾的每個居民交戰,俄軍不是來佔領這座城市,而是來摧毀它。」

由於沒找到大量屍體,一名警察和一名馬里烏波爾紅十字會官員推測,死亡人數不到500人,但大多數目擊者聲稱,死亡人數接近600人,與美聯社對密度的分析相符,這些屍體可能已經炸成灰塵,或被俄羅斯人帶走。

在劇院附近居住的Yulia Marukhnenko說:「樓上的人死了,他們遠離窗戶,在二樓和三樓的房間裡,那是他們睡覺、居住的地方,當火箭擊中時,他們一定是當場死亡,然後就是整棟樓,砲彈像雨落在廚房,那裡也有很多人。」

死亡人數可能永遠無法得知,由於劇院和周邊地區被俄軍控制,他們已經開始清理瓦礫,也消滅當中的所有證據。

Marukhnenko說:「我知道馬里烏波爾會重建,一切都會好起來,但死在那裡的人不會復活,不僅在劇院,到處都有人喪生。」

