南灣聖荷西警方週三下午拘捕一名在小學內持刀徘徊,企圖自殺的男子。

聖荷西警方週三早上10時53分接報,在Empire Street 1000號路段,有一名神情沮喪的持刀男人於Empire Gardens小學內。

警方發言人指,在場警員以和平方式與男子交涉,於下午1時30分將該名男子拘捕,他將會接受專業精神健康評估。

校園經歷幾小時的封鎖之後,學生及老師們都沒有大礙。

