停西雅圖港口嘉年華郵輪逾百人對新冠病毒檢測呈陽性

【KTSF 韓千繪報導】

週二停靠在西雅圖港口的一艘嘉年華郵輪,船上有超過100人對新冠病毒檢測呈陽性,有乘客表示,船上疫情處理不當,管理不善。

乘客Darren Sieferston說:「我一確診新型肺炎就感到不安全。」

這位乘客描述了他乘坐嘉年華遊輪從邁阿密到西雅圖的經歷。

Sieferston說:「他們沒有足夠人員來處理正在發生的緊急情況。」

他在船上確診後目前在一家酒店接受檢疫隔離/

Sieferston說:「我超級累,我有點喘不過氣來。」

Sieferston和其他許多人在16天的航行中確診,他說嘉年華郵輪的反應很混亂,船上的工作人員不知所措,而且沒有備用課程,也不知如何處理約200名感染者。

Sieferston和其他乘客向媒體表示,他們等了好幾個小時才吃上飯,他們沒有被適當隔離,事實上在乘客分享的這張照片可以看到,通往隔離區的一扇門敞開著,郵輪方面說他們無法找到醫護人員。

Sieferston說:「我們不能打電話給任何人,我們致電的人都沒在房間裡,你打電話,它只會不停地響。」

Sieferston拍下了這張照片,他說這張照片就掛在他樓層的電梯外,其中包括那些確診者的名字,供所有乘客查看。

Sieferston說:「這是不可接受的,這艘船管理不善,我為要去阿拉斯加的人們感到害怕。」

郵輪在星期二早上靠岸,已經開始下一次航行了。

對於下一段航程是否採取進一步的保護措施,嘉年華郵輪公司並沒有發表評論。

Sieferston說:「下一次巡航呢?生病的人怎麼辦?必須做點什麼,航程必須停止。」

根據嘉年華郵輪的規定,乘客必須在旅行前證明接受了完整的疫苗接種和病毒測試呈陰性。

公司還表示,該遊輪沒有嚴重的健康問題,並將分攤乘客的部分酒店隔離費用。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。