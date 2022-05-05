華裔參軍歷史展覽正在舊金山舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國從內戰以來的戰爭史，華裔軍人從不缺席，不過卻鮮少被記載，一個關於華裔參軍歷史的展覽，目前正在灣區展開，希望更多人知道華裔對美國的貢獻。

“Chinatown To Battleground”從華埠到戰場，正在舊金山Veterans Building免費展出，是全美首度亮相，很多人並不知道華裔在美國參軍的歷史已經有150年，最早可以追溯到南北內戰時期，照片上的軍人，都是當年參軍的真實人物。

華裔退伍軍人計畫共同創辦人譚立人（Montgomery Hom）說：「他們1861年去打內戰，那場仗是在美國打，有中國人當時去當兵，幫美國去打，這個歷史你找出來是在150年前。」

內戰之後還有多場戰爭，例如兩次世界大戰、越戰，到現代的阿富汗戰爭等，美國自內戰以來的戰爭史，都有華裔的參與，展覽展出譚立人收藏的約兩百件華裔退伍穿過用過的物件，例如軍服、軍帽和獎章等等，並以時間軸的方式，從古至今依序訴說華裔參軍的真實故事。

譚立人說：「這些故事都沒人知道的，我們希望我們中國人、唐人埠，我們舊金山地區都可以說，看到這些歷史，幫助未來的世代，都可以教給他們，給他們這些歷史，讓他們都知道中國人都做了哪些事這樣。」

設計和布置展覽的是由華裔陳光宗和譚立人，共同創辦的華裔退伍軍人計畫。

華裔退伍軍人計畫共同創辦人陳光宗（Ron Chan）說：「華裔退伍軍人計畫的用意，就是要確保大家知道，華裔的歷史就是美國的歷史，如果你觀看了整個展區，你會看到橫幅上有很多面孔，而不是大量的文字，因為我想讓大家看到華裔有服役。」

陳光宗的父親Alfred Chan也是退伍軍人，他曾在1944年參軍，展覽也包括他的海軍軍服，陳光宗說，所有退伍軍人像是他父親一樣，希望他們的故事都能為世人所知。

而譚立人從小就對軍人的故事感興趣，他的叔叔是美國陸軍傘兵，曾執行1944年諾曼第登陸任務，這就是他叔叔的跳傘裝備，他的繼母曾是美國空軍機師，是當時美國空軍僅有的兩位女性華裔機師的其中一人，他的太太則曾在阿富汗服役，這個展覽就是受他叔叔啟發的。

說：「我小時候聽了這個故事，我很有興趣我聽他說，我當時很小，我並不知道甚麼是跳傘兵，等我大了以後，我去溫習看歷史、看故事，說我們的軍人在美國怎麼打仗，怎麼去打德國，我想著我叔叔，哇! 我聽他這樣真的很棒。」

還有值得一提的，是這個名為戰場軍靴Boots on the ground的展品，都是實際穿到戰場上的軍靴。

說：「用一張桌子擺放全部打仗的鞋，是中國人穿過的，1918年第一（世界）戰爭，一路去到我的太太那雙鞋，是在阿富汗的。」

從華埠到戰場展覽，每週三到週日於舊金山Veterans Building展出，會持續到6月12日，之後夏天則在矽谷登場。

這項展覽在灣區是首次展出，而在灣區展出結束之後，還將到全美其他地方，希望讓更多人都能了解華裔在美國所做出的貢獻。

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