華裔參軍歷史展覽正在舊金山舉行（視頻）

美國從內戰以來的戰爭史,華裔軍人從不缺席,不過卻鮮少被記載,一個關於華裔參軍歷史的展覽,目前正在灣區展開,希望更多人知道華裔對美國的貢獻。

“Chinatown To Battleground”從華埠到戰場,正在舊金山Veterans Building免費展出,是全美首度亮相,很多人並不知道華裔在美國參軍的歷史已經有150年,最早可以追溯到南北內戰時期,照片上的軍人,都是當年參軍的真實人物。

華裔退伍軍人計畫共同創辦人譚立人(Montgomery Hom)說:「他們1861年去打內戰,那場仗是在美國打,有中國人當時去當兵,幫美國去打,這個歷史你找出來是在150年前。」

內戰之後還有多場戰爭,例如兩次世界大戰、越戰,到現代的阿富汗戰爭等,美國自內戰以來的戰爭史,都有華裔的參與,展覽展出譚立人收藏的約兩百件華裔退伍穿過用過的物件,例如軍服、軍帽和獎章等等,並以時間軸的方式,從古至今依序訴說華裔參軍的真實故事。

譚立人說:「這些故事都沒人知道的,我們希望我們中國人、唐人埠,我們舊金山地區都可以說,看到這些歷史,幫助未來的世代,都可以教給他們,給他們這些歷史,讓他們都知道中國人都做了哪些事這樣。」

設計和布置展覽的是由華裔陳光宗和譚立人,共同創辦的華裔退伍軍人計畫。

華裔退伍軍人計畫共同創辦人陳光宗(Ron Chan)說:「華裔退伍軍人計畫的用意,就是要確保大家知道,華裔的歷史就是美國的歷史,如果你觀看了整個展區,你會看到橫幅上有很多面孔,而不是大量的文字,因為我想讓大家看到華裔有服役。」

陳光宗的父親Alfred Chan也是退伍軍人,他曾在1944年參軍,展覽也包括他的海軍軍服,陳光宗說,所有退伍軍人像是他父親一樣,希望他們的故事都能為世人所知。

而譚立人從小就對軍人的故事感興趣,他的叔叔是美國陸軍傘兵,曾執行1944年諾曼第登陸任務,這就是他叔叔的跳傘裝備,他的繼母曾是美國空軍機師,是當時美國空軍僅有的兩位女性華裔機師的其中一人,他的太太則曾在阿富汗服役,這個展覽就是受他叔叔啟發的。

說:「我小時候聽了這個故事,我很有興趣我聽他說,我當時很小,我並不知道甚麼是跳傘兵,等我大了以後,我去溫習看歷史、看故事,說我們的軍人在美國怎麼打仗,怎麼去打德國,我想著我叔叔,哇! 我聽他這樣真的很棒。」

還有值得一提的,是這個名為戰場軍靴Boots on the ground的展品,都是實際穿到戰場上的軍靴。

說:「用一張桌子擺放全部打仗的鞋,是中國人穿過的,1918年第一(世界)戰爭,一路去到我的太太那雙鞋,是在阿富汗的。」

從華埠到戰場展覽,每週三到週日於舊金山Veterans Building展出,會持續到6月12日,之後夏天則在矽谷登場。

這項展覽在灣區是首次展出,而在灣區展出結束之後,還將到全美其他地方,希望讓更多人都能了解華裔在美國所做出的貢獻。

