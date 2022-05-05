華美半導體協會今年招聘會通過線上方式舉行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

華美半導體協會今年的招聘會將和去年一樣，通過線上方式舉行，有十多家公司的超過一百個職位空缺。

華美半導體協會今年的招聘會將在5月14日舉行，協會表示，半導體工業目前面對人才短缺，希望通過招聘會，為屬下7千名會員、其他合資格的專業人員，及剛畢業的人士和招聘公司聯繫上。

去年有超過400人出席招聘會，今年需要招聘的職位包括不同領域的工程師、數據科學家、行銷經理和主任等，也包括實習生。

勵石創投首席技術官Jackson He說：「我們要在灣區擴展業務，要找全職和兼職的夥伴，在中國和美國建立商業關係，我們也為許多在中國的公司服務，這些公司沒有我們在華美半導體協會所擁有的專業聯繫。」

當天還有座談會，主題是「職業卓越和成長的策略」。

Silicon Motion Inc公司主席Robert Fan說：「我其中一個愛好是，培養美籍亞裔專業人才，成為未來的高級管理人員，我認為少數族裔，特別是美籍亞裔，在財富500企業中的管理層代表不夠，即使我們當中有很多工程師，和在會計和金融部門工作，很多美籍亞裔有很好的教育，但還是不夠代表。」

有興趣登記參加招聘會的民眾，可以參考華美半導體協會的網站，網址是http://caspa.com/jobfair-2022

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