華美半導體協會今年招聘會通過線上方式舉行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

華美半導體協會今年的招聘會將和去年一樣,通過線上方式舉行,有十多家公司的超過一百個職位空缺。

華美半導體協會今年的招聘會將在5月14日舉行,協會表示,半導體工業目前面對人才短缺,希望通過招聘會,為屬下7千名會員、其他合資格的專業人員,及剛畢業的人士和招聘公司聯繫上。

去年有超過400人出席招聘會,今年需要招聘的職位包括不同領域的工程師、數據科學家、行銷經理和主任等,也包括實習生。

勵石創投首席技術官Jackson He說:「我們要在灣區擴展業務,要找全職和兼職的夥伴,在中國和美國建立商業關係,我們也為許多在中國的公司服務,這些公司沒有我們在華美半導體協會所擁有的專業聯繫。」

當天還有座談會,主題是「職業卓越和成長的策略」。

Silicon Motion Inc公司主席Robert Fan說:「我其中一個愛好是,培養美籍亞裔專業人才,成為未來的高級管理人員,我認為少數族裔,特別是美籍亞裔,在財富500企業中的管理層代表不夠,即使我們當中有很多工程師,和在會計和金融部門工作,很多美籍亞裔有很好的教育,但還是不夠代表。」

有興趣登記參加招聘會的民眾,可以參考華美半導體協會的網站,網址是http://caspa.com/jobfair-2022

