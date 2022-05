【KTSF】

灣區週三炎熱,北灣、南灣以及東灣內陸地區日間最高氣溫接近華氏90度,另外國家氣象局發出海灘危險警示,週四早上6時到晚上8時生效。

氣象局指出,由北灣至灣區以南Monterey、Big Sur一帶的海灘,週四會出現危險的大浪,可以捲走在岸邊小碼頭、海灘水邊以及站在石頭上的人。

當局呼籲大家遠離水邊,不要在海邊採集海產貝殼之類的東西,因為會突然出現大浪,大家不要背對海洋。

