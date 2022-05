【KTSF 朱慧琪報導】

灣區解除口罩令後,Omicron個案反彈,聯邦疾控中心(CDC)數據顥示,灣區九個縣錄得高的傳播率,舊金山(三藩市)是加州最高感染率的城市,衛生專家表示,所謂「恢復正常」這個講法可能失實。

灣區近一個月來,新型肺炎感染上升了167%,衛生專家表示,所謂「恢復正常」其實是假象。

柏克萊加大教授John Swartzberg說:「回顧過去四星期,我們可看到病例顯著增加。」

Swartzberg指出,染疫住院人數也有上漲,但是仍然未及Delta變種高峰時期,增加醫療設備系統,有助應對另一波可能出現的疫情,而目前的住院率仍然可控。

Swartzberg說:「我感覺是仍能控制好確診個案,騰出病床來照顧有需要的病人。」

目前灣區九個縣得感染率都高,但舊金山卻是加州感染率最高的城市,達到7.9%。

專家表示,可能是新變種病毒的因素,而他最擔憂的是會有一種更致命的新變種出現。

Swartzberg說:「真正危險的是新變種不僅極具傳播性,並更加能抵擋免疫力,還能令人病得更重,新變種若出現而具有以上的特性,將會很麻煩。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。