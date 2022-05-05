【KTSF 朱慧琪報導】

灣區解除口罩令後，Omicron個案反彈，聯邦疾控中心（CDC）數據顥示，灣區九個縣錄得高的傳播率，舊金山（三藩市）是加州最高感染率的城市，衛生專家表示，所謂「恢復正常」這個講法可能失實。

灣區近一個月來，新型肺炎感染上升了167%，衛生專家表示，所謂「恢復正常」其實是假象。

柏克萊加大教授John Swartzberg說：「回顧過去四星期，我們可看到病例顯著增加。」

Swartzberg指出，染疫住院人數也有上漲，但是仍然未及Delta變種高峰時期，增加醫療設備系統，有助應對另一波可能出現的疫情，而目前的住院率仍然可控。

Swartzberg說：「我感覺是仍能控制好確診個案，騰出病床來照顧有需要的病人。」

目前灣區九個縣得感染率都高，但舊金山卻是加州感染率最高的城市，達到7.9%。

專家表示，可能是新變種病毒的因素，而他最擔憂的是會有一種更致命的新變種出現。

Swartzberg說：「真正危險的是新變種不僅極具傳播性，並更加能抵擋免疫力，還能令人病得更重，新變種若出現而具有以上的特性，將會很麻煩。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。