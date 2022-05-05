灣區人口急劇下降 尤其是聖荷西（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

不少市民自疫情起搬離灣區，造成灣區人口急劇下降，尤其是南灣聖荷西，2020人口普查有101萬人，但2021年的人口已經跌破100萬。

作為全美人口最高的州份，加州於2021年期間的人口連續第二年暴跌，當中聖荷西、舊金山（三藩市）、奧克蘭（屋崙）及洛杉磯等城市的人口下降就最為明顯。

根據The Mercury News水星報的報導，聖荷西於2021年的人口有約97萬人，比2020人口普查錄得人口下跌近4萬，但聖荷西就依然是灣區最大的城市。

此外，奧克蘭的人口亦下跌1.3%，奧克蘭現有人口約42萬4千人，比前一年下跌大約5千6百人。

引述加州財政部資料，加州2021年整體人口下跌約11萬人，而灣區人口最顯著下降的縣分別是Napa縣、San Mateo縣、Marin縣及舊金山。

造成人口下降的原因有多個因素，包括生育與移民人數急跌，而死亡與搬離加州人數於同一時間就上升。

加州財政部指出，新型肺炎死亡率與收緊的移民政策，都是其中的原因，以2021年為例，有約4萬人從世界各地移民到加州，而過往每年有平均14萬人移民。

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