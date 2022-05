灣區人口急劇下降 尤其是聖荷西（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

不少市民自疫情起搬離灣區,造成灣區人口急劇下降,尤其是南灣聖荷西,2020人口普查有101萬人,但2021年的人口已經跌破100萬。

作為全美人口最高的州份,加州於2021年期間的人口連續第二年暴跌,當中聖荷西、舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)及洛杉磯等城市的人口下降就最為明顯。

根據The Mercury News水星報的報導,聖荷西於2021年的人口有約97萬人,比2020人口普查錄得人口下跌近4萬,但聖荷西就依然是灣區最大的城市。

此外,奧克蘭的人口亦下跌1.3%,奧克蘭現有人口約42萬4千人,比前一年下跌大約5千6百人。

引述加州財政部資料,加州2021年整體人口下跌約11萬人,而灣區人口最顯著下降的縣分別是Napa縣、San Mateo縣、Marin縣及舊金山。

造成人口下降的原因有多個因素,包括生育與移民人數急跌,而死亡與搬離加州人數於同一時間就上升。

加州財政部指出,新型肺炎死亡率與收緊的移民政策,都是其中的原因,以2021年為例,有約4萬人從世界各地移民到加州,而過往每年有平均14萬人移民。

