台灣移民動畫師歸嘉良講述參與製作”Turning Red”感想（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Pixar首部以華人為主角的動畫片”Turning Red”,中文片名”青春變形記”,動畫團隊中也有多位華人參與,其中一名是來自台灣的移民歸嘉良,來聽聽他參與這部動畫的感想。

動畫片裏頭人物誇張的動作,豐富的表情,都是靠動畫師畫龍點睛,他們就像是動畫片的演員,讓劇中人物活了起來,來自台灣的移民歸嘉良(Bruce Kuei)是”Turning Red”的角色動畫師,他為美美、媽媽李明等人物添加情感和動作。

歸嘉良說:「當我們拿到分鏡頭(劇本),裡面沒有人動,沒有人嘴巴在動,所有的臉都是空白,基本上我們就是演員,我們把表演放進腳色,讓他們動讓他們笑,讓笑在他們臉上。」

歸嘉良十歲來到美國,住在南灣Cupertino,他說當他看到一些場景,主人翁美美跟祖母和母親的關系,跟自己成長經歷很相似,故事對於自己來說是非常個人化,尤其當美美說服媽媽去4 Town音樂會,歸嘉良彷彿看到自己。

歸嘉良說:「你為什麼去這個音樂會,然後肩膀抖了一下,為什麼我覺得很有共鳴,因為我媽就是做這個動作,我彷彿看到自己。」

歸嘉良說,替角色添加動作表情,這個經驗是來自從小就愛看卡通及漫畫,長大後他想當動畫師,父母也一度猶豫,但最後還是支持他。

歸嘉良說:「我記得當我高中的時候,我第一次告訴他們關於藝術家、動畫師工作,我想他們有點害怕,擔心沒出路,他們不瞭解這個行業,我自己做了功課,嘗試告訴他們甚麼是動畫師,現在我可以感覺當年還在學校時,他們還是不太確定結果會如何,但我知道他們會支持我,讓我專心課業,學該學的,造就現在的我。」

“Turning Red”女主角美美的配音,是住在Fremont的姜晉安(Rosalie Chiang)擔任,韓裔演員吳珊卓(Sandra Oh),則是替美美的母親配音。

青春變形記是華裔在西方成長的故事,有著一般人對亞裔存在的刻板印象,歸嘉良說,其實是非常真實,但他期待在不久將來,能夠出現一部在亞洲文化中長大的亞裔創作,相信是一個不同的體驗。

“Turning Red”4月26日已經在所有主流數位平台上播映,並於5月3日發布4K超高清藍光與DVD版本。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。