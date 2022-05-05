台灣移民動畫師歸嘉良講述參與製作”Turning Red”感想（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Pixar首部以華人為主角的動畫片”Turning Red”，中文片名”青春變形記”，動畫團隊中也有多位華人參與，其中一名是來自台灣的移民歸嘉良，來聽聽他參與這部動畫的感想。

動畫片裏頭人物誇張的動作，豐富的表情，都是靠動畫師畫龍點睛，他們就像是動畫片的演員，讓劇中人物活了起來，來自台灣的移民歸嘉良（Bruce Kuei）是”Turning Red”的角色動畫師，他為美美、媽媽李明等人物添加情感和動作。

歸嘉良說：「當我們拿到分鏡頭（劇本），裡面沒有人動，沒有人嘴巴在動，所有的臉都是空白，基本上我們就是演員，我們把表演放進腳色，讓他們動讓他們笑，讓笑在他們臉上。」

歸嘉良十歲來到美國，住在南灣Cupertino，他說當他看到一些場景，主人翁美美跟祖母和母親的關系，跟自己成長經歷很相似，故事對於自己來說是非常個人化，尤其當美美說服媽媽去4 Town音樂會，歸嘉良彷彿看到自己。

歸嘉良說：「你為什麼去這個音樂會，然後肩膀抖了一下，為什麼我覺得很有共鳴，因為我媽就是做這個動作，我彷彿看到自己。」

歸嘉良說，替角色添加動作表情，這個經驗是來自從小就愛看卡通及漫畫，長大後他想當動畫師，父母也一度猶豫，但最後還是支持他。

歸嘉良說：「我記得當我高中的時候，我第一次告訴他們關於藝術家、動畫師工作，我想他們有點害怕，擔心沒出路，他們不瞭解這個行業，我自己做了功課，嘗試告訴他們甚麼是動畫師，現在我可以感覺當年還在學校時，他們還是不太確定結果會如何，但我知道他們會支持我，讓我專心課業，學該學的，造就現在的我。」

“Turning Red”女主角美美的配音，是住在Fremont的姜晉安（Rosalie Chiang）擔任，韓裔演員吳珊卓（Sandra Oh），則是替美美的母親配音。

青春變形記是華裔在西方成長的故事，有著一般人對亞裔存在的刻板印象，歸嘉良說，其實是非常真實，但他期待在不久將來，能夠出現一部在亞洲文化中長大的亞裔創作，相信是一個不同的體驗。

“Turning Red”4月26日已經在所有主流數位平台上播映，並於5月3日發布4K超高清藍光與DVD版本。

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