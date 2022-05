舊金山社區人士促通過耗資1.36億元的可負擔房屋項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一群社區、勞工、和年長社區權益人士,週三在舊金山(三藩市)市政廳呼籲市府支持一項投資1.36億的可負擔房屋項目。

舊金山市參事Dean Preston說:「我們知道市府無法為貧窮和勞工階層提供他們在可負擔住屋方面的需要,我們在可負擔房屋的目標,根本沒有達到一半,我們知道能夠做得更好,而我們的社區有解決問題的答案。」

週三在舊金山市政廳舉行首輪公聽會的可負擔房屋項目,是一項耗資1.36億的計劃,當中包括一個6千萬的土地收購基金,用來資助可負擔租賃、購買和教師住屋項目、維修散房,幫助四百個極低收入的年長人士和殘障人士能夠搬進現有的可負擔房屋中。

舊金山選民在兩年前通過的I提案,向高值產業增收轉讓稅用在可負擔項目上,Preston表示,目前要爭取的錢是從這裡取得。

社區住客聯會主席梁榮浩說:「很多住客會的會員,在居住環境不佳的情況下,我們有62歲開始申請老人屋,到現在710個還是住在散房,這個問題不是運氣問題,而是制度問題,即使抽到老人屋,也因為收入不夠而失去入住的機會。」

週三的公聽會只是撥款項目的第一步,最後將由市議會和市長決定。

