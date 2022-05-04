世界乒乓球職業大聯盟WTT支線賽週五在Fremont開打（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

世界乒乓球職業大聯盟WTT支線賽週五首次在美國開打，中華台北代表隊已經抵達位於佛利蒙的賽場，桌球好手莊智淵、鄭怡靜、陳思羽等三位好手都有參加。

有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵，最好成績曾經排名世界第三，他代表中華台北出征奧運五次，去年東京奧運最終止步16強，但仍是台灣人心目中最受尊重的桌球選手。

相對許多選手在30歲後就選擇退役，41歲的莊智淵仍然活躍於桌球界。

莊智淵說：「隨著年紀，自己在訓練上會比較吃力，比賽上是還好，就像我剛講的不會過多去想，怎麼去跟年輕人拚，就做好自己，盡可能去發揮自己最大極限。」

莊智淵說排名重要，但不是重點，讓他持續不懈的打球，原因很簡單，就是喜歡。

這次參加WTT支線賽，代表中華台北的還有在台灣有桌球一姊之稱的陳思羽，她的最好成績是世界排名第十，她跟莊智淵一樣，比賽不去想排名的事，但陳思羽坦承贏球是打球最享受的事。

陳思羽說：「最享受打桌球就是贏球的那一刻，因為你要準備一場比賽，準備很長的時間，然後你可能要看每一個人的影片，就是在準備的時候會有一些壓力，所以當你最後那一刻贏下來，你會覺得準備這麼長時間，終於贏下來，我覺得那一刻是最放鬆最開心的時刻。」

在東京奧運拿下男女混雙銅牌的鄭怡靜，跟搭檔林昀儒組成的黃金混雙，目前排名世界第一，這次林昀儒沒來，因為積分已夠，鄭怡靜這次來灣區比賽，希望能夠提升女單的名次。

鄭怡靜說：「新的世界排名，就是從5月3日開始，就是對自己是新的開始，也不能說是不好的，我覺得剛好東京奧運是一個段落結束，我覺從新制世界排名開始之後，我也期許自己有新的再一波的高潮。」

由於新冠疫情，打亂了許多國際賽事，運動選手確診無法參加比賽，比輸球還難過，雖然美國逐漸放寬疫情限制，但是入境還是得接受新冠病毒檢測，陳思羽說的確有些緊張。

陳思羽說：「自己準備了很長的時間，如果到了比賽場，沒辦法比賽，像我昨天也很擔心，飛這麼遠來，如果我真的確診那怎麼辦，還是會擔心吧，就是因為有擔心有害怕，就會更注意。」

中國這次沒有派代表參加WTT支線賽，無法與強手交手，是否感到遺憾。

莊智淵說：「其實交往的紀錄很多，我覺得每個賽事，就像我說的，做好自己該做的，有來我很開心，沒有來我覺得我有很多對手，不是只有中國隊，但他們來整個賽事會水平更高。」

目前世界各國選手已相繼抵達比賽場地，賽事將在星期四開幕，星期天閉幕，地點是佛利蒙Table Tennis America。

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