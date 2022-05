世界乒乓球職業大聯盟WTT支線賽週五在Fremont開打（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

世界乒乓球職業大聯盟WTT支線賽週五首次在美國開打,中華台北代表隊已經抵達位於佛利蒙的賽場,桌球好手莊智淵、鄭怡靜、陳思羽等三位好手都有參加。

有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵,最好成績曾經排名世界第三,他代表中華台北出征奧運五次,去年東京奧運最終止步16強,但仍是台灣人心目中最受尊重的桌球選手。

相對許多選手在30歲後就選擇退役,41歲的莊智淵仍然活躍於桌球界。

莊智淵說:「隨著年紀,自己在訓練上會比較吃力,比賽上是還好,就像我剛講的不會過多去想,怎麼去跟年輕人拚,就做好自己,盡可能去發揮自己最大極限。」

莊智淵說排名重要,但不是重點,讓他持續不懈的打球,原因很簡單,就是喜歡。

這次參加WTT支線賽,代表中華台北的還有在台灣有桌球一姊之稱的陳思羽,她的最好成績是世界排名第十,她跟莊智淵一樣,比賽不去想排名的事,但陳思羽坦承贏球是打球最享受的事。

陳思羽說:「最享受打桌球就是贏球的那一刻,因為你要準備一場比賽,準備很長的時間,然後你可能要看每一個人的影片,就是在準備的時候會有一些壓力,所以當你最後那一刻贏下來,你會覺得準備這麼長時間,終於贏下來,我覺得那一刻是最放鬆最開心的時刻。」

在東京奧運拿下男女混雙銅牌的鄭怡靜,跟搭檔林昀儒組成的黃金混雙,目前排名世界第一,這次林昀儒沒來,因為積分已夠,鄭怡靜這次來灣區比賽,希望能夠提升女單的名次。

鄭怡靜說:「新的世界排名,就是從5月3日開始,就是對自己是新的開始,也不能說是不好的,我覺得剛好東京奧運是一個段落結束,我覺從新制世界排名開始之後,我也期許自己有新的再一波的高潮。」

由於新冠疫情,打亂了許多國際賽事,運動選手確診無法參加比賽,比輸球還難過,雖然美國逐漸放寬疫情限制,但是入境還是得接受新冠病毒檢測,陳思羽說的確有些緊張。

陳思羽說:「自己準備了很長的時間,如果到了比賽場,沒辦法比賽,像我昨天也很擔心,飛這麼遠來,如果我真的確診那怎麼辦,還是會擔心吧,就是因為有擔心有害怕,就會更注意。」

中國這次沒有派代表參加WTT支線賽,無法與強手交手,是否感到遺憾。

莊智淵說:「其實交往的紀錄很多,我覺得每個賽事,就像我說的,做好自己該做的,有來我很開心,沒有來我覺得我有很多對手,不是只有中國隊,但他們來整個賽事會水平更高。」

目前世界各國選手已相繼抵達比賽場地,賽事將在星期四開幕,星期天閉幕,地點是佛利蒙Table Tennis America。

