聯儲局宣布加息半厘 6月起縮減資產負債表

May 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息半厘，以及在6月開始縮減資產負債表來控制通脹。

正如市場預料，聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定加息半厘，以及在6月開始縮減資產負債表來控制通脹。

聯邦短期基金利率加到0.75厘至1厘之間，加息半厘是22年來加幅最大，在縮表方面，將會透過每個月減持950億元到期的債券。

聯儲局主席包維爾在會後的記者會上表示，通脹實在太高，尤其是對低收入人士造成負擔，因此局方正快速行動去遏抑通脹，以保持價格穩定。

他同時暗示，未來有可能需要多次加半厘息，但局方並沒有認真考慮過大幅加息0.75厘的幅度。

目前的通脹率飆升至8.5%，是40年來最高，由雜貨以至汽車入油樣樣都加價，加上俄烏戰事仍然持續，全球正面對糧食危機和供應鏈問題，因此食品和能源價格壓力，預料短期內不會下降。

聯儲局在聲明中指出，美國經濟正面對高度不穩定前景，尤其是俄烏戰事對通脹，構成額外的上升壓力，從而有可能拖累經濟活動。

聲明又說，中國的疫情封控措施，將有可能令供應鏈進一步惡化。

聯儲局的聲明也提到，在疫情期間，局方一直以來都購買債券來保持利率在低水平，以便資金可以投放入經濟，但現時通脹飆升，令局方需要調整貨幣政策，有需要縮減9萬億元的資產負債表。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × 4 =