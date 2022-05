聯儲局宣布加息半厘 6月起縮減資產負債表

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息半厘,以及在6月開始縮減資產負債表來控制通脹。

聯邦短期基金利率加到0.75厘至1厘之間,加息半厘是22年來加幅最大,在縮表方面,將會透過每個月減持950億元到期的債券。

聯儲局主席包維爾在會後的記者會上表示,通脹實在太高,尤其是對低收入人士造成負擔,因此局方正快速行動去遏抑通脹,以保持價格穩定。

他同時暗示,未來有可能需要多次加半厘息,但局方並沒有認真考慮過大幅加息0.75厘的幅度。

目前的通脹率飆升至8.5%,是40年來最高,由雜貨以至汽車入油樣樣都加價,加上俄烏戰事仍然持續,全球正面對糧食危機和供應鏈問題,因此食品和能源價格壓力,預料短期內不會下降。

聯儲局在聲明中指出,美國經濟正面對高度不穩定前景,尤其是俄烏戰事對通脹,構成額外的上升壓力,從而有可能拖累經濟活動。

聲明又說,中國的疫情封控措施,將有可能令供應鏈進一步惡化。

聯儲局的聲明也提到,在疫情期間,局方一直以來都購買債券來保持利率在低水平,以便資金可以投放入經濟,但現時通脹飆升,令局方需要調整貨幣政策,有需要縮減9萬億元的資產負債表。

