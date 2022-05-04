聯儲局宣布加息半厘 6月起縮減資產負債表

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局週三決定加息半厘，以及在6月開始縮減資產負債表來控制通脹。

正如市場預料，聯儲局開完兩天議息會議之後，週三決定加息半厘，以及在6月開始縮減資產負債表來控制通脹。

聯邦短期基金利率加到0.75厘至1厘之間，加息半厘是22年來加幅最大，在縮表方面，將會透過每個月減持950億元到期的債券。

聯儲局主席包維爾在會後的記者會上表示，通脹實在太高，尤其是對低收入人士造成負擔，因此局方正快速行動去遏抑通脹，以保持價格穩定。

他同時暗示，未來有可能需要多次加半厘息，但局方並沒有認真考慮過大幅加息0.75厘的幅度。

目前的通脹率飆升至8.5%，是40年來最高，由雜貨以至汽車入油樣樣都加價，加上俄烏戰事仍然持續，全球正面對糧食危機和供應鏈問題，因此食品和能源價格壓力，預料短期內不會下降。

聯儲局在聲明中指出，美國經濟正面對高度不穩定前景，尤其是俄烏戰事對通脹，構成額外的上升壓力，從而有可能拖累經濟活動。

聲明又說，中國的疫情封控措施，將有可能令供應鏈進一步惡化。

聯儲局的聲明也提到，在疫情期間，局方一直以來都購買債券來保持利率在低水平，以便資金可以投放入經濟，但現時通脹飆升，令局方需要調整貨幣政策，有需要縮減9萬億元的資產負債表。

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