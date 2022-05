美歐數十兒童染不尋常急性肝炎 當中無人曾染新型肺炎

【KTSF 朱慧琪報導】

美國和歐洲出現幾十宗不尋常的兒童急性肝炎病例,聯邦疾控中心(CDC)表示,當中沒有兒童曾經感染新型肺炎。

在患上急性肝炎的美國兒童群體中,還未找到明確的原因,目前有四個州通報18宗病例,9宗在阿拉巴馬州不同地方,但是患者之間沒有明確的聯繫。

患者都是2歲到5歲之間健康的兒童,兩位患者曾經接受肝臟移植,醫生則排除了兒童肝炎的幾種常見原因,但是在患者身上檢測到腺病毒,常見病症會嘔吐和腹瀉。

CDC表示,腺病毒被認為是導致免疫系統受損,兒童患上肝炎的原因,腺病毒也可能是一個尚未廣為人知、令健康兒童肝臟受損的因素。

兒童肝病專家Mike Leonis說:「提示你可能正患有肝病的是黃疸病,即你眼白發黃。」

CDC建議,醫生對異常急性肝炎的兒童患者做全血液腺病毒測試,而不僅是檢驗血清,兒童肝病專家指出,勤洗手是防止病毒散播的關鍵。

Leonis說:「我不清楚如何處理,只知道我們處於理解的早期階段,尚未知道這是否成問題。」

