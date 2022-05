2022台灣文化節本週六在舊金山聯合廣場舉行（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2022台灣文化節本週六將在舊金山(三藩市)聯合廣場舉行,這也是自疫情以來首度恢復實體舉辦,與群眾面對面接觸,廣受歡迎的台灣小吃也將回歸。

自2005年起就在舊金山聯合廣場舉辦的台灣文化節,受到疫情影響前年不得不取消,去年則改為線上舉辦,今年終於恢復實體舉辦。

Taiwanese American Professionals舊金山分會會長林同慶(Peter Lin)說:「文化節是個傳統在聯合廣場辦,我們已經辦了快二十年,從2005年到現在,對我們來說意義重大,它對我們是個傳統。」

Taiwanese American Professionals舊金山分會公關李欣廸(Cindy Lee)說:「這幾年來很多人都在居家隔離,或是住在灣區的台灣人,也比較沒機會回台灣,所以我們希望說,這真的是好像終於可以見到你的親朋好友,或是交新的朋友,來接觸台美文化。」

活動於5月7日上午10點到下午4點舉行,包括舞龍舞獅、歌舞表演,以及鋼琴演奏等,還邀請到兒童童書作者親自為小朋友說故事。

今年因為疫情的關係,沒辦法像往常一樣邀請來自台灣的表演項目,但是安排了來自南灣幾家知名餐廳的台灣小吃在現場販售。

李欣廸說:「我們會有台灣小吃,比方說會有滷肉飯、牛肉麵、肉乾、豬耳朵、滷味、冬瓜茶、仙草、泡菜,我可以繼續講,可是我想這已經讓大家流口水了。」

台灣文化節最早是由北加州台灣同鄉聯合會主辦,已經有超過二十年的歷史,2019年由年輕一代的台美人Taiwanese American Professionals舊金山分會接手主辦,免費讓民眾參加。

主辦單位希望,除了體驗美食和文化,也希望讓外界知道,台美人能吃苦耐勞又有新創的精神,在各行各業有著傑出的表現。

不過聯合廣場的治安問題,近年也成為民眾擔憂的焦點,主辦單位表示,屆時會有舊金山警察和公園警察組成的團隊,負責現場巡邏和維安,也有大批義工在現場幫忙,民眾碰到問題可向義工洽詢。

林同慶說:「我們想要確保來到活動的人都感到安全,可以享受我們所呈現的節目。」

想了解活動詳情可以上官網,網址是http://www.tafestival.org

