美國婦女墮胎權或被推翻 消息引來全國轟動

May 4, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(March for Life Education and Defense Fund)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大多數大法官的意見草案文件洩漏出來之後，婦女墮胎權又受到挑戰，立即引來全國轟動，支持和反對墮胎權的人士，週一晚開始聚集在最高法院外面示威。

婦女是否擁有墮胎權的問題一直都惹來爭議，也形成社會兩股對立的勢力，政治媒體Politico爆料說，最高法院大多數大法官認為，必須要推翻婦女擁有的墮胎權，立即惹來轟動，在最高法院外面示威，贊成婦女墮胎權的支持者人數，似乎明顯多過反對者。

支持墮胎權的Brandon Denney說：「必須要有選擇權，不能作出選擇，我認為是對人權的巨大打擊，也向世界傳遞出訊息，我認為是對人權的踐踏。」

支持禁墮胎的Norma McCorvey說：「社會必須提供更多財政、心理和法律援助給婦女，而不是容許婦女被墮胎業者敲詐。」

總統拜登就形容，洩漏的這份草擬文件顯示，最高法院有意推翻婦女墮胎權是極端做法。

拜登說：「意味著每項有關私隱的裁決，都將會成為問題。」

分析指出，如果推翻Roe v. Wade案，將會導致半數州份實施墮胎禁令，也可能會對今年的中期選舉帶來巨大影響。

分析說，無論最後裁決如何，今次媒體的爆料代表了最高法院內部意見傳閱過程，極度罕見的洩密行為。

事件已經引起政界強烈反應，基本上是按黨派路線而發展，民主黨人支持墮胎權，共和黨人就反對，但國會參議院兩名溫和派共和黨人，緬恩州的Susan Collins，及阿拉斯加州的Lisa Murkowski，都抨擊大法官Neil Gorsuch及Brett Kavanaugh。

Collins直指這兩個大法官在參議院對他們的提名確認聽證會上，曾對她確認Roe案已成定案，她因此指責如果草案意見屬實，這兩人當時就是誤導她。

而LisaMurkouski就指出，如果草案意見屬實，她對最高法院的信心就動搖。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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