美國婦女墮胎權或被推翻 消息引來全國轟動

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大多數大法官的意見草案文件洩漏出來之後,婦女墮胎權又受到挑戰,立即引來全國轟動,支持和反對墮胎權的人士,週一晚開始聚集在最高法院外面示威。

婦女是否擁有墮胎權的問題一直都惹來爭議,也形成社會兩股對立的勢力,政治媒體Politico爆料說,最高法院大多數大法官認為,必須要推翻婦女擁有的墮胎權,立即惹來轟動,在最高法院外面示威,贊成婦女墮胎權的支持者人數,似乎明顯多過反對者。

支持墮胎權的Brandon Denney說:「必須要有選擇權,不能作出選擇,我認為是對人權的巨大打擊,也向世界傳遞出訊息,我認為是對人權的踐踏。」

支持禁墮胎的Norma McCorvey說:「社會必須提供更多財政、心理和法律援助給婦女,而不是容許婦女被墮胎業者敲詐。」

總統拜登就形容,洩漏的這份草擬文件顯示,最高法院有意推翻婦女墮胎權是極端做法。

拜登說:「意味著每項有關私隱的裁決,都將會成為問題。」

分析指出,如果推翻Roe v. Wade案,將會導致半數州份實施墮胎禁令,也可能會對今年的中期選舉帶來巨大影響。

分析說,無論最後裁決如何,今次媒體的爆料代表了最高法院內部意見傳閱過程,極度罕見的洩密行為。

事件已經引起政界強烈反應,基本上是按黨派路線而發展,民主黨人支持墮胎權,共和黨人就反對,但國會參議院兩名溫和派共和黨人,緬恩州的Susan Collins,及阿拉斯加州的Lisa Murkowski,都抨擊大法官Neil Gorsuch及Brett Kavanaugh。

Collins直指這兩個大法官在參議院對他們的提名確認聽證會上,曾對她確認Roe案已成定案,她因此指責如果草案意見屬實,這兩人當時就是誤導她。

而LisaMurkouski就指出,如果草案意見屬實,她對最高法院的信心就動搖。

