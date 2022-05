【KTSF】

舊金山(三藩市)發生快閃搶劫案,受害人是一名來自新加坡的華人遊客。

案發在週一下午的1點05分,路段位於中區的Lombard街夾Taylor街,兩名年齡介乎25至30歲的非洲裔男子,開車到一個華人遊客旁邊,其後將他推倒在地,並搶走了他的相機,然後逃走。

警方指,兩個匪徒手持手槍,涉案車輛是一架舊款的金色四門車,案件暫時未有人被捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。