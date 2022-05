舊金山日落區將展開道路改善工程（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)交通局與市府多個部門合作,將會於舊金山日落區展開工程,改善附近的基建設施,並提高公共交通的可靠性。

改善工程將會沿著L Taraval路線進行,由Sunset Boulevard去到15 Avenue,及West Portal站附近的Ulloa街路段,改善工作包括植樹、重鋪路面等的美化街道工程,安裝各種設施,例如是安全島,亦會更換老化的地下水管及排污渠,工程預計於2024年秋天完工。

代表日落區的市參事馬兆明表示,改善工程對於日落區十分重要,長期將會對社區帶來很多好處。

馬兆明說:「最主要的就是,L Taraval路線的改進,這裡有成前上萬的居民依靠這條路線,每日去來往市中心及其他地點。」

他亦指出工程除此還有很多好處,例如是興建安全島,與高能見度斑馬線。

馬兆明說:「通過各種針對Taraval街的行人路改善工作,行人和其他道路使用者會變得更安全。」

交通局局長指出,明白工程會為附近的交通帶來影響,亦知道泊車對於小商業有多重要。

他表示,會採取相應措施,減輕工程帶來的影響,例如會分階段進行工程,確保不會整條街的車位都受到影響。

舊金山交通局長Jeffrey Tumlin指出,小商業很多時都依賴公共交通帶來的人流,所以會盡量做好協調工作。

Tumlin說:「當我們在一條街進行工程時,我們會保證盡快完成那個路段,保證附近的車位以及車道,都能暢通無阻,從而讓商戶能繼續做生意。」

將會受改善工程影響的麵包店老闆謝志秋說,雖然短期會造成不便,但期望工程完成後,附近街道都會變得更美。

謝志秋說:「短期當然會有問題,但很多人都是很理解的,所以我都嘗試去理解,但長期來說,應該是對鄰近社區有很多好處的。」

市府將會於工程期間拆卸他店舖門口的室外用餐區,並會負責所有費用,對此他就向市府表示感謝。

謝志秋說:「市府他們會支付所有拆卸的費用,當所有工程完成後,例如是路軌跟下水道都完工後,他們會幫我們重新再建造一個室外用餐區。」

