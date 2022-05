【KTSF 周正鈞報導】

申請入籍手續可能好繁複,有機構將會辦免費講座講解。

新公民計劃將在5月21號及6月4號舉行網上公民日活動,為民衆提供免費輔導,申請入籍。

新公民計劃是一羣和Santa Clara縣移民關係辦公室,合作為本地的移民提供免費移民服務的社區組織。

如果您符合條件的話,在申請入籍方面,您將獲得免費甄選資格輔導申請,以及由移民律師及或認可法律代表覆核您的申請表,截止報名日期為5月16號。

查詢詳情,可瀏覽新公民計劃免費入籍申請輔導報名網址:https://www.e-immigrate.info/register/,報名熱線:408-800-3081

