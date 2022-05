南灣一家計會獲縣府撥款300萬 應對可能增加的墮胎手術（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南灣Santa Clara縣參議會週三一致通過撥款300萬,給縣內一間家計會擴充醫療服務及設備,準備應對聯邦最高法院一旦推翻婦女墮胎權,會有更多婦女到來加州做墮胎手術。

Santa Clara縣參事Cindy Chavez提出撥款300萬元,給縣內的Mar Monte家計會位於Tully Road的診所,以及擴充Blossom Hill健康中心。

Mar Monte是加州最大的家計會,預計當Roe vs Wade婦女墮胎權案例被推翻後,每星期會有額外200至500人由其他州份到Santa Clara縣的家計會做墮胎手術。

一向支持女性生育自主權益的縣參事Chavez指出,聯邦最高法院那份外洩文件令他們感到驚慌,Chavez指出,如果墮胎權真的被推翻,這將會是對最高法院的合法性、個人自主和自由,以及對美國來講最悲慘的一天。

她又指出,消息傳出之後,令縣參事通過撥款給Mar Monte家計會成為至關重要的事。

這300萬撥款預計納入6月的預算案中,款項會用來改進及購買醫療器材設備,以及增聘人員擴充遠端健康服務等。

