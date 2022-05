【KTSF 周正鈞報導】

第一位亞裔美國主要城市市長、小布殊時期的聯邦交通部長Norman Mineta逝世,終年90歳。

1971年,Mineta當選成為聖荷西市長,是第一位美國亞裔人士成為主要城市的市長。

之後他在克林頓時期擔任商務部長,又於小布殊時期以閣內,唯一一位民主派擔任交通部長。

除此以外,擔任交通部長期間,他於2011年9/11事件後發出全國禁飛令,並於兩個月內促成TSA的成立。

2001年,聖荷西國際機場就以Mineta的名字命名。

前總統小布殊指,Mineta的人生是令人驚嘆的美國故事,讚揚他克服困難,服務美國陸軍、美國國會,及擔任兩任總統的內閣成員。

