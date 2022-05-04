南灣男子涉網上出售賊贓被捕 財物總值逾百萬元

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南灣聖荷西警方日前拘捕一名男子，他涉嫌在網上出售賊贓被捕，涉及的財物總值逾百萬元。

警方經調查後證實，涉及的賊贓來自聖荷西市發生的一宗汽車爆竊案，疑犯名叫Matthew Freudenblum，居住在Santa Clara縣，他早前曾犯下汽車盜竊和信用卡詐騙案。

警方調查後發現，Freudenblum在兩個不同的儲物中心收藏賊贓，警方持搜查令於4月20日到這兩個儲物中心進行搜查，起出更多來自不同盜竊案的失竊物品，包括價值逾150萬元的高級醫療設備；兩輛Go-Kart車，價值近5萬元；多件電子產品，包括iPad；以及多件高爾夫球棒和音響器材等。

調查員也在行動中起出多枝鬼槍及一枝手槍。

2/ See the press release for additional information pic.twitter.com/A198xGeI4b — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) May 4, 2022

警方於4月28日拘捕疑犯，行動中再繳獲更多失竊物品，以及一枝已上子彈的鬼槍。

疑犯目前仍被拘留，保竊金定為100萬元，他被控多項爆竊、盜竊及違反槍械條例的控罪。

警方目前正找尋這些失竊物品的主人，任何人如能就案件提供消息，請致電：(408) 947-STOP，或上網到 www.svcrimestoppers.org 網絡警方。

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