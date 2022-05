南灣男子涉網上出售賊贓被捕 財物總值逾百萬元

【KTSF】

南灣聖荷西警方日前拘捕一名男子,他涉嫌在網上出售賊贓被捕,涉及的財物總值逾百萬元。

警方經調查後證實,涉及的賊贓來自聖荷西市發生的一宗汽車爆竊案,疑犯名叫Matthew Freudenblum,居住在Santa Clara縣,他早前曾犯下汽車盜竊和信用卡詐騙案。

警方調查後發現,Freudenblum在兩個不同的儲物中心收藏賊贓,警方持搜查令於4月20日到這兩個儲物中心進行搜查,起出更多來自不同盜竊案的失竊物品,包括價值逾150萬元的高級醫療設備;兩輛Go-Kart車,價值近5萬元;多件電子產品,包括iPad;以及多件高爾夫球棒和音響器材等。

調查員也在行動中起出多枝鬼槍及一枝手槍。

警方於4月28日拘捕疑犯,行動中再繳獲更多失竊物品,以及一枝已上子彈的鬼槍。

疑犯目前仍被拘留,保竊金定為100萬元,他被控多項爆竊、盜竊及違反槍械條例的控罪。

警方目前正找尋這些失竊物品的主人,任何人如能就案件提供消息,請致電:(408) 947-STOP,或上網到 www.svcrimestoppers.org 網絡警方。

