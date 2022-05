【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)表示,新型肺炎疫苗有可能每年都需要更新。

FDA高層表示,新型肺炎疫苗就好像流感針一樣,可能需要每年更新。

研究人員指出,民眾每逢秋天都接種更新版的加強針,將可以挽救生命及減少對社會的影響。

這份在美國醫學會期刊發表的研究報告,指新型肺炎病毒在全球廣泛存在,是新常態。

而根據世界衛生組織(WHO)最新數據,目前全球新型肺炎個案累計已超過5億,超過620萬人染疫死亡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。