美國排華法案140周年紀念 多個華裔組織在舊金山華埠集會（視頻）

為反思美國排華法實施140週年,多個華裔組織週二在舊金山(三藩市)華埠花園角集會,講述當年華人移民的一段辛酸歷史,並宣布亞裔傳統月的相關活動。

位於舊金山海灣的天使島,在1910至1940年期間,是所有從太平洋進入美國西岸的新移民,必須停留接受審查的第一站,也是華人移民歷史中最不堪的一段過去。

當時所有華人移民,都會被關押在天使島的移民羈留所接受身份審查,過關者才能入境,無法過關者會被遣返,審查的過程漫長而且嚴厲。

而5月是亞太裔傳統月,同時今年的亞太裔傳統月,更是在第二次世界大戰期間日裔美國人拘留營80周年,以及今年的5月7日,就是聯邦排華法案通過140周年之際,為反思美國排華法和過去,週二多個華人組織在舊金山華埠花園角舉行集會。

鄧式美說:「5月7日就是美國排華法案的140周年紀念,我們辦活動主要想紀念先人在排華法案通過後的辛酸,和受的苦難和努力的奮鬥。」

天使島移民站基金會的行政主任、泰國華裔Edward Tepporn在會上指出,排華法的影響一直伸延至今,他希望所有族裔的人可以團結,爭取更好的未來,他希望所有人不論膚色、族裔和語言,在美國都會感到安全和尊重。

其後,前舊金山第一區市參事李麗嫦講述,她祖父母當年在天使島上的經歷時,另外前市參事鄧式美亦宣佈多項將在5月6日開始的活動。

鄧式美說:「今次的活動是分了四個不同的項目進行,第一個就是星期五(5月6日)在天使島有一個象徵式的紀念儀式,之後在晚上在梅森堡藝術文化中心舉辦電影節,那電影是一個比較特別的方式,就是將電影放映在牆上給大家觀看,不是室內的。」

其後星期六(5月7日)在華埠花園角會舉辦遊行和紀念先人的活動,,而最後在6月社區會開展一場名為「從陳果仁到George Floyd」的青年研討會,時間和地點待定。

