加州政府投入一億助民眾付購屋頭款 可無須償還（視頻）

為了協助首次購屋人士置業,加州政府投入一億來幫助民眾籌集頭款,可以不必償還,但有附帶條件。

這項名為「可不需償還產權建立貸款」(Forgivable Equity Builder Loan)的項目,將幫助首次購屋者借貸房價的10%,而要是住滿五年,可以不需償還。

主要幫助的對象是家庭收入在該縣中位收入的80%以下的階層,一般灣區縣來說,家庭收入必須是12萬以下。

灣區3月的中位屋價是140萬,20%的頭款,意味著買主必須有超過20萬的現金。

加州住房金融局(California Housing Finance Agency)表示,在許多非白人和移民社區,支付頭款是很大的問題,州府在計劃中投入一億,主要幫助有能力支付房貸,但儲蓄不足夠支付頭款的人士。

而這項頭款資助計劃,也能夠幫助買主取得更低的房貸利息,特別是目前房貸利息已經升到5厘以上。

該計劃沒有規定貸款的實質上限,有興趣多了解的民眾,可以參考加州住房金融局的網站,找個別縣的貸款專員,網址:Calhfa.ca.gov/apps/PLO

