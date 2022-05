拜登到訪洛克希德馬丁工廠 答謝製造反坦克武器工人

【KTSF 韓千繪報導】

總統拜登週三到訪阿拉巴馬州的洛克希德馬丁工廠,向工廠製造反坦克武器裝配線上的工人表達感謝,這些武器被送往烏克蘭戰場,抵禦俄羅斯的入侵。

拜登說:「謝謝你們所做的一切,我是來表示感謝的,給我展示一下吧。」

洛克希德馬丁業務高級經理James Christakos說:「這是導彈組裝區,我想向您展示一下我們在這裡所做的事情,我們有導引頭、彈頭和火箭發動機,您正在看到的就是把零件組裝在一起,這就是導彈組件,那是已經組裝好的導彈,這些標槍導彈已經在海外使用20年,經過戰鬥的驗證,發射超過5,000次。」

上週拜登向國會提出了撥款330億美元的建議,以便美國可以繼續支援烏克蘭前線。

總統對洛克希德馬丁工廠的訪問,也引起了人們對隨著戰爭的持續而日益關注的問題,美國能否持續向烏克蘭運送大量武器,同時保持萬一在與北韓爆發衝突時,還能有足夠的庫存?,是否足夠應對除了北韓之外,還有伊朗等國家的威脅?

根據戰略與國際研究中心高級顧問的分析,美國近年來向烏克蘭提供了至少7,000枚標槍導彈,其中包括特朗普政府期間轉移的一部分,約佔美國庫存的3分之1。

拜登政府表示,自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來,美國已承諾向烏克蘭提供5,500枚標槍導彈。

標槍導彈總重量只有30至35磅,可以肩扛,輕巧但致命,已幫助烏克蘭人對俄羅斯規模更大、裝備更精良的軍隊,造成重大破壞,目前這種武器幾乎獲得了神話般的關注。

另外,分析人士還估計,美國已向烏克蘭發送了大約4分之1的肩扛式毒刺導彈庫存。

Raytheon技術公司首席執行官上週在季度電話會議上向投資者表示,由於零部件短缺,製造武器系統的公司要到明年才能提高產量。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。