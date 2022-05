【KTSF】

一名懷疑是反墮胎權的示威者,徒手爬上60層高的舊金山Salesforce公司塔頂,警方將他逮捕。

舊金山警方在早上9時21分左右,接報指有人爬上Salesforce大樓。

在早上,不同角度拍攝的攀爬過程片段,或相片都散佈網絡上,而舊金山消防局亦發推文譴責攀爬60層高大樓的人,將消防員和公眾的生命置於危險之中。

在10時45分左右,該名男子到達塔頂,並在那裡被捕。

本地電視台KPIX 5號台在塔頂的實境鏡頭,捕捉到了整個逮捕過程,該名男子在網絡上聲稱自己是「支持生命的蜘蛛俠」。

