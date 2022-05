【有線新聞】

美國最高法院可能推翻婦女墮胎權的裁決草稿外洩,首席法官羅伯茨下令調查,同時強調草稿內容並非最終結果。

消息傳出後,支持和反對墮胎的人到最高法院外示威。法院正處理密西西比州禁止懷孕15周以上孕婦墮胎的法令。

政治新聞網站《Politico》報道,由保守派大法官阿利托2月撰寫的裁決意見初稿指出,1973年「羅訴韋德案」做出保障墮胎權的裁定,一開始便是錯誤。

報道指除了阿利托,4名共和黨政府任命的大法官均支持推翻婦女墮胎權。Politico史無前例刊載最高法院意見書,違反司法保密程序。

總統拜登呼籲國會保障墮胎權,民主黨陣營正醞釀相關立法措施。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。