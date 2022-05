【KTSF】

數據指美國就業市場即將達到疫情後經濟復甦的里程碑。

根據Fitch Ratings,勞動力將近回升至疫症爆發之前,3月美國經濟產生43萬1千份工作,上星期五公布的報告也顯示接近的數據。

Fitch報告包括13個州,阿利桑那、佛羅里達及喬治亞州就業數字,都已經回復至疫情爆發之前的水平。

但專家又警告,就業市場依然會向下行,因為疫情隨時有機會令職位流失。

