美國駐烏克蘭大使館有望5月底前在基輔重開

May 3, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 張麗月報導】

美國駐烏克蘭大使館有望在5月底前在首都基輔重開。

美國駐烏克蘭大使館人員，包括美國駐烏國臨時代辦克維恩（Kristina Kvien），週一在烏克蘭西部城市利沃夫召開記者會，她說若果情況許可，美國駐基輔大使館可望在本月底前重開。

在2月14日，即俄烏戰事爆發前十天，美國決定關閉基輔的大使館，並將餘下的外交人員暫時遷往利沃夫。

國會眾議長普洛西率領代表團，在週末突然到訪基輔，向烏克蘭總統澤連斯基重申，美國支持烏克蘭戰鬥到底，隨後代表團轉到波蘭，週一與波蘭總統及政府官員會晤，協商如何繼續向烏克蘭提供援助。

澤連斯基就透露，他與普洛西談了4小時，內容涉及軍備供應、宏觀財政援助、制裁政策，以及同美國的政治交往，他感謝普洛西一行這次歷史性的訪問。

普洛西是至今為止到訪烏克蘭的位階最高的美國官員。

俄烏戰爭已經衝擊全球的糧食供應和食品價格，當中包括葵花籽油非常短缺，在俄烏戰事爆發前，烏克蘭出口全球接近一半的葵花籽油供應，現時英國和歐洲被迫限制民眾購買葵花籽油，英國有些食店甚至要關門營業。

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