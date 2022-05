美國駐烏克蘭大使館有望5月底前在基輔重開

【KTSF 張麗月報導】

美國駐烏克蘭大使館有望在5月底前在首都基輔重開。

美國駐烏克蘭大使館人員,包括美國駐烏國臨時代辦克維恩(Kristina Kvien),週一在烏克蘭西部城市利沃夫召開記者會,她說若果情況許可,美國駐基輔大使館可望在本月底前重開。

在2月14日,即俄烏戰事爆發前十天,美國決定關閉基輔的大使館,並將餘下的外交人員暫時遷往利沃夫。

國會眾議長普洛西率領代表團,在週末突然到訪基輔,向烏克蘭總統澤連斯基重申,美國支持烏克蘭戰鬥到底,隨後代表團轉到波蘭,週一與波蘭總統及政府官員會晤,協商如何繼續向烏克蘭提供援助。

澤連斯基就透露,他與普洛西談了4小時,內容涉及軍備供應、宏觀財政援助、制裁政策,以及同美國的政治交往,他感謝普洛西一行這次歷史性的訪問。

普洛西是至今為止到訪烏克蘭的位階最高的美國官員。

俄烏戰爭已經衝擊全球的糧食供應和食品價格,當中包括葵花籽油非常短缺,在俄烏戰事爆發前,烏克蘭出口全球接近一半的葵花籽油供應,現時英國和歐洲被迫限制民眾購買葵花籽油,英國有些食店甚至要關門營業。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。