南灣台僑醫界團體呼籲世衛大會讓台灣以觀察員身份參與（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

世界衛生大會WHA本月底登場，南灣多個台僑醫界團體週日召開記者會，呼籲讓台灣以觀察員身份與會。

心繫台灣的多位北加州醫護界人士，週日穿著白袍，現身南灣僑教中心為台灣請命，希望不要被排除在世衛組織之外，尤其在疫情期間問題更明顯。

全球台灣醫衛總會副總會長吳怡明說：「我們沒有辦法拿到病毒株的時候，我們靠的只能靠著關閉我們的國門，我們在發展我們的疫苗的時候，我們找不到足量的樣本，可以做我們的疫苗的發展，當我們在分配疫苗的時候，我們必須利用各種偏門去拿取這些疫苗。」

第75屆世界衛生大會，將在5月22日到28日期間在瑞士日內瓦舉辦，台灣已經連續五年沒有獲邀，今年呢？

南灣僑教中心主任莊雅淑說：「可是台灣到現在為止，還沒有收到邀請函。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說：「我們希望世衛組織能夠做出正確決定，在5月22號之前，能夠邀請台灣參與世界衛生大會。」

包括全球台灣醫衛總會、北美洲台灣人醫師協會，以及北加州醫學會等組織週日召開記者會，籲請世衛讓台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。

北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長林錦堂說：「台灣在全球衛生安全的領導地位和貢獻，促使台灣必須要成為世衛的一分子，參與世衛對全球公衛發言，和取得應有的資訊。」

4月27日聯邦眾議院通過決議，要求世衛允許台灣以觀察員身分參加世衛大會，顯示美方的支持，主辦單位呼籲中國以上海疫情為鑑，不要再阻撓台灣。

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