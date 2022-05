南灣台僑醫界團體呼籲世衛大會讓台灣以觀察員身份參與（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

世界衛生大會WHA本月底登場,南灣多個台僑醫界團體週日召開記者會,呼籲讓台灣以觀察員身份與會。

心繫台灣的多位北加州醫護界人士,週日穿著白袍,現身南灣僑教中心為台灣請命,希望不要被排除在世衛組織之外,尤其在疫情期間問題更明顯。

全球台灣醫衛總會副總會長吳怡明說:「我們沒有辦法拿到病毒株的時候,我們靠的只能靠著關閉我們的國門,我們在發展我們的疫苗的時候,我們找不到足量的樣本,可以做我們的疫苗的發展,當我們在分配疫苗的時候,我們必須利用各種偏門去拿取這些疫苗。」

第75屆世界衛生大會,將在5月22日到28日期間在瑞士日內瓦舉辦,台灣已經連續五年沒有獲邀,今年呢?

南灣僑教中心主任莊雅淑說:「可是台灣到現在為止,還沒有收到邀請函。」

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「我們希望世衛組織能夠做出正確決定,在5月22號之前,能夠邀請台灣參與世界衛生大會。」

包括全球台灣醫衛總會、北美洲台灣人醫師協會,以及北加州醫學會等組織週日召開記者會,籲請世衛讓台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。

北美洲台灣人醫師協會北加州分會會長林錦堂說:「台灣在全球衛生安全的領導地位和貢獻,促使台灣必須要成為世衛的一分子,參與世衛對全球公衛發言,和取得應有的資訊。」

4月27日聯邦眾議院通過決議,要求世衛允許台灣以觀察員身分參加世衛大會,顯示美方的支持,主辦單位呼籲中國以上海疫情為鑑,不要再阻撓台灣。

