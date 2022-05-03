有發展商計劃在南舊金山一工業地帶建公寓住宅（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有發展商計劃在南舊金山（南三藩市）一個工業地帶興建公寓住宅，如果獲得市府批准的話，將會興建8層高，有292個單位的公寓樓宇。

建議興建公寓樓宇的地點位於Airport Boulevard 40號，在Denny’s餐館和La Quinta旅店旁邊，目前是工業區，有食品分銷商，經常有大貨車出入。

市府考慮改變土地用途，讓發展商在這裡興建住宅。

南舊金山市府一個房屋委員會正在審議有關的計劃，如果得到批准的話，發展商將會興建住宅其中，包括可負擔單位。

San Mateo Daily Journal報導指出，計劃中的公寓大廈，單位面積會較小，租金會較附近的新公寓住宅低200到300元，開放式studio單位月租大約2400元，一睡房單位月租3千元以下。

另外，市府年初批准在建議中的住宅發展計劃對面街，同樣是工業區，發展另一個建屋計劃，將會興建480個公寓單位。

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