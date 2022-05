有發展商計劃在南舊金山一工業地帶建公寓住宅（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

有發展商計劃在南舊金山(南三藩市)一個工業地帶興建公寓住宅,如果獲得市府批准的話,將會興建8層高,有292個單位的公寓樓宇。

建議興建公寓樓宇的地點位於Airport Boulevard 40號,在Denny’s餐館和La Quinta旅店旁邊,目前是工業區,有食品分銷商,經常有大貨車出入。

市府考慮改變土地用途,讓發展商在這裡興建住宅。

南舊金山市府一個房屋委員會正在審議有關的計劃,如果得到批准的話,發展商將會興建住宅其中,包括可負擔單位。

San Mateo Daily Journal報導指出,計劃中的公寓大廈,單位面積會較小,租金會較附近的新公寓住宅低200到300元,開放式studio單位月租大約2400元,一睡房單位月租3千元以下。

另外,市府年初批准在建議中的住宅發展計劃對面街,同樣是工業區,發展另一個建屋計劃,將會興建480個公寓單位。

