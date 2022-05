【KTSF】

夏天快到,如果您想用使用公共游泳池,可要留意規則,大部分的物業都禁止攜帶酒精及玻璃物品進入,但很多人還是不遵守規則,甚至大聲吵鬧擾鄰。

San Mateo警察局在社交媒體公布一組照片,一群人在游泳池開派對,不但擾鄰,現場還有酒精和玻璃物品。

物業經理報警,警察抵達時,兩名派對人士不滿,於是對警察扔瓶子,其中一個人用刀砍向工作人員,在衣服上造成了一個洞,所幸沒有受傷。

警察在追捕另一人時,兩人的頭部撞上門框上並受輕傷,另一名警官的制服在逮捕過程中被撕毀。

警方表示,拿刀的人,幾天前曾經用刀威脅鄰居,並破壞鄰居的車,鬧事的兩人後來被警方逮捕。

