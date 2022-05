聖荷西週末發生兩宗致命交通意外

【KTSF 周正鈞報導】

過去週末,南灣聖荷西發生兩宗致命交通意外,聖荷西今年交通意外,累積死亡人數達31人。

星期日晚於聖荷西Capitol Expressway及Tuers Road,警方指大約晚上9點20分接報有交通意外,涉及一輛2007的Nissan房車。

男司機於Capitol Expressway西行時,撞倒一名踩單車南行橫過馬路的人,男司機於現場協助調查並通過酒清測試,單車手當場證實死亡。

另一宗發生於4月30日的致命交通意外,警方初步調查指涉及兩輛SUV及一名途人,一輛2012年的寶馬(BMW)SUV,男司機於680高速公路交流道轉入Capitol Ave,首先撞倒一名沒有於班馬線過馬路的女性途人,跟隨寶馬其後的2020年Honda SUV也撞倒同一名女性途人。

兩位司機皆於現場接受調查,並通過酒精測試,女性途人則當場證實死亡。

連同以上兩宗聖荷西今年至今已經發生了29宗致命交通意外,累積死亡數字達31人,其中17人為途人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。