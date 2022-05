西方情報指普京或衛國勝利日正式向烏克蘭宣戰

【有線新聞】

烏克蘭首批從馬里烏波爾鋼鐵廠撤離的平民,已抵達基輔政府控制的中部地區。西方情報指俄羅斯總統普京可能於下周一的衛國勝利日,正式向烏克蘭宣戰,並動員所有預備役試圖攻佔烏克蘭東部和南部。

烏克蘭軍方發放片段,聲稱於位於黑海的蛇島附近,以無人機攻擊了兩艘俄軍巡邏艇。俄羅斯國防部未有交代是否有船隻被擊中,但稱在蛇島附近擊落多架無人機。戰火亦蔓延到黑海港口城市敖德薩,地方官員指控俄軍以火箭攻擊民居、教堂及重要運輸橋樑,造成死傷。

烏東戰況激烈,頓巴斯有百年歷史校舍陷入火海。俄軍聲稱以伊斯坎德爾彈道導彈摧毀了烏東數十個軍事目標。烏克蘭指,俄軍試圖包圍當地烏克蘭部隊,從三個方向進攻,並沿前線大規模轟炸。

南部馬里烏波爾的平民趁過去周末人道走廊開放,甚至用上靈車帶同一家大小撤到基輔政府控制的中部扎波羅熱。從亞速鋼鐵廠成功撤走的約一百名平民,首批人已抵達這裏。俄軍指部分人選擇留在親俄武裝控制的區域。

在鋼鐵廠內的亞速營軍官指,仍有數百平民包括數十名小童及500名傷兵受困。因俄軍日夜持續轟炸鋼鐵廠,炸毀部分地下室,封閉了入口,無設備下難以救出被困瓦礫的人。

隨著當地大部分地區已淪為廢墟,美國情報指,俄軍十幾個營級戰術群大部分已向北移動,改為部署在烏東其他戰線。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。