奧克蘭Lake Merritt附近半年來發生第四宗兇殺案（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

週一凌晨時份，東灣奧克蘭（屋崙）Lake Merritt附近一名男子被人刺死，是該區自11月以來第四宗兇殺案，該區不少居民表示想要搬離。

警方表示，凌晨3點接報，案發位於Lakeshore Avenue 1200號路段附近湖邊，一名男子被人刺死，有不願露面的目擊者表示，見到三男二女涉案。

目擊者說：「他們一直毆打死者，毆打他，突然間，一個女人說，”哦，我們走！我們走！我們走！”於是他們都跳上車，死者想站起來，但是不成功。」

目擊者說，死者當時胸口全是血，附近的人，包括她公寓大樓的保安，試圖幫助死者。

警方懷疑死者與至少兩人爭執，他被刺了多次，送院後證實不治。

警方相信附近一架單車是屬於死者，當局正在調查事件，暫事未有人被補。

這宗是自四個月以來，該湖邊的第四案兇殺案，該區居民都感到不安全和可怕，紛紛表示想搬離。

附近居民Michael Ziolkowski說：「不幸的是，並不感到驚訝，因為發生太多。」

居民Krista Sumida說：「近8個月，我們這所公寓，有三名鄰居已搬走，有時令人很沮喪，我仍然很喜歡這裡的鄰居，但我不認為入夜後坐在湖邊會很安全。」

很多居民表示他們害怕晚上外出。

居民Colette McPherson說：「我向市長說，請站出來，將領導人召集，想出可行方法來讓我們安全。」

任何人如果有關於這宗兇殺案的資料，可以打(510) 238-3821 聯絡警方。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。