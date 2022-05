奧克蘭Lake Merritt附近半年來發生第四宗兇殺案（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

週一凌晨時份,東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt附近一名男子被人刺死,是該區自11月以來第四宗兇殺案,該區不少居民表示想要搬離。

警方表示,凌晨3點接報,案發位於Lakeshore Avenue 1200號路段附近湖邊,一名男子被人刺死,有不願露面的目擊者表示,見到三男二女涉案。

目擊者說:「他們一直毆打死者,毆打他,突然間,一個女人說,”哦,我們走!我們走!我們走!”於是他們都跳上車,死者想站起來,但是不成功。」

目擊者說,死者當時胸口全是血,附近的人,包括她公寓大樓的保安,試圖幫助死者。

警方懷疑死者與至少兩人爭執,他被刺了多次,送院後證實不治。

警方相信附近一架單車是屬於死者,當局正在調查事件,暫事未有人被補。

這宗是自四個月以來,該湖邊的第四案兇殺案,該區居民都感到不安全和可怕,紛紛表示想搬離。

附近居民Michael Ziolkowski說:「不幸的是,並不感到驚訝,因為發生太多。」

居民Krista Sumida說:「近8個月,我們這所公寓,有三名鄰居已搬走,有時令人很沮喪,我仍然很喜歡這裡的鄰居,但我不認為入夜後坐在湖邊會很安全。」

很多居民表示他們害怕晚上外出。

居民Colette McPherson說:「我向市長說,請站出來,將領導人召集,想出可行方法來讓我們安全。」

任何人如果有關於這宗兇殺案的資料,可以打(510) 238-3821 聯絡警方。

