舊金山市參事楊馳馬當選加州眾議員 設宴答謝華裔助選義工（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市參事楊馳馬剛剛當選為加州眾議員,他於本次選舉中獲得華裔的高投票率支持,週一設慶功宴謝票,答謝華裔的義工團隊及華埠代表。

代表舊金山田德隆、Civic Center及SOMA區的市參事楊馳馬,於4月19日的選舉大勝,尤其於訪谷與華埠等選區,獲得華埠選民的大幅度支持,以領先三成多至四成選票擊敗對手,當選成為加州眾議員。

他週一於慶功宴上感謝華裔選民的支持,多名助選團義工出席。

有義工表示,參與助選已經45年,於過往候選人勝出後,只是受到一封感謝信,而楊馳馬是首個勝出後,請支持者吃飯的政治人物,亦感謝他為社區出一份綿力。

助選團義工李兆祥說:「(楊)是個很有信義的政治家,他答應我一件事就去做,去幫助大家。」

例如灣區有過百間小商業,近來被一間律師行引用殘障人法控告。

李兆祥說:「就像ADA殘障人法案,他答應我們寫信修改法案,很多商家被律師連同殘障人起訴,以獲得賠償,他們賺了好多錢。」

李兆祥亦指出,楊馳馬有份提議舊金山地檢官向聯邦法院起訴這間被指為濫用殘障人法例、大興訴訟的律師行,賠償小商業的損失。

楊馳馬的另一位支持者周禮樵表示,從眾多候選人當中選擇支持楊馳馬,是因為覺得他能夠做實事,於競選爭取支持期間,繼續為社區付出。

周禮樵說:「他亦有在當中做了很多事,例如改善交通、增強警力,所有事都是在競選同時間去做到,所以我們由楊馳馬去年當初宣佈參選時,到現在勝出選舉以來,他是坐言起行做到所承諾的事。」

他表示,楊馳馬一直都抱住門常開的態度,十分願意聆聽市民的需求,希望他能於灣區設立辦事處,在州眾議員兩年任期內,繼續聆聽華埠社區的聲音。

周禮樵說:「現在的問題例如有仇視亞裔、民生問題,但稍後兩年,亦會有很多新的事情發生,只要他的門是繼續打開,繼續聆聽我們的訴求的話,就是最好的。」

楊馳馬將會於本週稍後宣誓就任,他對於在州眾議會中代表舊金山感到自豪,又表示上任後有很多問題要處理。

楊馳馬說:「我們需要處理住屋問題,需要支持小商業,很多人在疫情後遇到困難,還有公共安全跟露宿情況,我已準備好立即處理這些問題。」

