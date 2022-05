【KTSF】

1月6日國會大樓衝擊事件中,一名前任紐約警察被控襲擊首都華盛頓一名警察罪名成立。

前任紐約警員Thomas Webster,被控在1月6日國會衝擊事件中,襲擊首都華盛頓警員Noah Rathbun,大陪審團週一判處被告6項控罪全部成立。

檢控官指,Webster使用金屬製造的旗桿襲擊警員Rathbun,並將他按在地上,企圖令他窒息。

Webster聲稱是出於自衛而這樣做,但陪審團不接納這個解釋,Webster有可能面對最高刑期20年監禁。

