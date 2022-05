阿拉巴馬州縣警通緝女懲教官及男逃犯

【KTSF 張麗月報導】

阿拉巴馬州縣警已經向一名女懲教官員和一名囚犯發出通緝令,並懸紅一萬元捉拿逃犯。

被通緝的是阿拉巴馬州Lauderdale縣懲教署助理署長Vicky White,她被控涉嫌幫助一名囚犯越獄,她最後一次露面是上星期五。

當時她表示,正在將囚犯Casey White從羈押中心轉送到縣法庭,接受精神評估,但其實這名囚犯在當天並沒有任何的評估或聆訊排期,她也違反規例單獨押解犯人離開。

縣警說,當局翻查錄影片段顯示,兩人坐監獄的巡邏車離開羈押中心,直接前往停車場,然後棄置這輛巡邏車在停車場,之後兩人再轉坐甚麼車就茫無頭緒。

縣警又說,唯一希望的是,她是在被威迫的情況下這樣做,但似乎這名懲教官員是自願這樣做,令所有同事大跌眼鏡。

Lauderdale縣警局長Rick Singleton說:「多年來與Vicky White共事的人,都知道她不是這樣的人,令人費解。」

懲教官員Vicky White是寡婦,沒有兒女,在懲教署服務了大約20年,在上星期五遞交退休離職信。

囚犯Casey White曾經在2015年犯下一連串罪行而判監75年,他也面對兩項謀殺罪,當局形容他極度危險。

