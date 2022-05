全美亞裔總商會談今年慶祝亞太裔傳統月的重要意義（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亞太裔傳統月剛剛展開,全美亞裔總商會談到今年慶祝亞太裔傳統月的重要意義,而面對當前通貨膨脹不斷上漲,供應鏈阻滯和員工難找等問題,該商會也提醒亞裔商家,善加利用他們提供的資源。

每年5月的亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month),是個法定的紀念月份。

全美亞裔總商會會長董繼玲說:「在1990年的時候,老布希總統就提出聯合決議案,在兩年之後變成了一個法律,就是明文制定5月份是亞太裔傳統月,那麼30年之後我們一來慶祝亞太裔的卓越成就。」

全美亞裔總商會會長董繼玲說,亞裔有豐富的文化和傳統,重視家庭和諧,這些都是在美國非常重要的資源,此刻慶祝亞太裔傳統月,意義格外重要。

董繼玲說:「尤其是在新冠疫情的時候,我們經過兩個病毒,一個是新冠病毒,一個是反亞太裔仇恨,所以我們所面臨的挑戰,比一般的美國大眾更多。」

該商會先前支持由夏威夷州聯邦參議員Mazie Hirono,以及紐約州聯邦眾議員Grace Meng提出的,新冠疫情反仇恨犯罪法案已正式成為法律,今年會繼續推動爭取亞裔權益。

董繼玲說:「不管是在聯邦還是州還是市,這些他們的規則和規範,都希望讓我們亞裔有一個平等的機會,跟其他的族裔一起來競爭,包括像資金的管道,合約機會的管道,科技的管道,這些東西對我們中小企業都非常重要。」

全美亞裔總商會是非牟利組織,代表全美二百多萬個亞太裔經營的企業,去年底會長董繼玲與理事陳鈞亞等人曾在矽谷召開圓桌會議,上星期又連續在中加州Modesto,以及南加州Irvine舉辦圓桌論壇,聽取商家的建言並將意見提交給白宮。

對於當前關於通貨膨脹、供應鏈阻滯、原物料上漲以及員工短缺等問題,總商會也做出回應。

董繼玲說:「我們包括有援助金,我們包括有圓桌會議,到不同的城市,讓中小企業知道聯邦、州、聯邦政府跟國會的這些資源,同時我們來聽他們的擔憂和議題,我們把這些重要的議題帶回華府。」

與會的聖荷西州大榮譽教授陳潤吾,感受到年輕人就業的需要,他決定以Modesto作為試點,在當地政府的免費職訓平台,推出一項教育計劃。

聖荷西州大榮譽教授陳潤吾說:「中谷的話他主要是農業地區,那農業地區我們現在講起來的話,以科技為主的工作當然是薪資會比較高,所以他在這個平台上就基本上,教授比較初步的跟科技有關的技能,比方說怎麼去做網頁啦,怎麼去寫簡單的代碼等等這些東西。」

陳潤吾曾是聖荷西州大電子電機工程學系教授和系主任,以及矽谷國際教育中心主任,任教時創辦多家高科技公司,退休的他希望將其所長貢獻社區。

陳潤吾說:「我是在矽谷長大嘛,不管是在教育界,跟在我自己的企業界經驗,都是以IT科技為主,我就想能夠去協助這個平台,將它整個內容能夠擴展,將它難度能夠增加。」

最重要的是,學習到這些專業技能,還需要連結到高科技公司,取得實習和就業機會。

陳潤吾說:「我們能夠聯繫高科技公司,跟他這批受訓的學員,將來能夠有一個建教合作的關係,那他們的學員畢業之後,能夠到矽谷這附近地區來上班。」

陳潤吾表示,未來這個模式成功之後,希望推廣到加州以及其他地方。

