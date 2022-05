【KTSF】

灣區多個地區星期一吹強風,北灣強風警示現正生效,國家氣象局亦預測,本星期中氣溫會變得炎熱。

國家氣象局表示,星期一灣區整體吹強風,多個地區風力維持於時速20英里至30英里,北灣區風速更會高達45英里以上。

國家氣象局表示,強風有機會影響駕駛,亦呼籲要小心倒塌了的樹木和電線桿。

星期二起至星期四氣溫亦會上升,根據預測,多個地區氣溫會維持於華氏80度至90度左右,內陸地區例如南灣及東灣會是最熱,沿岸地區就比較涼爽。

國家氣象局呼籲市民照顧身邊的人,亦避免於早上11點至下午6點期間於戶外活動。

