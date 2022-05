北灣受山火威脅 居民抱怨保費難負擔（視頻）

【KTSF】

灣區的北灣一帶連續四年半都受到山火威脅,對於當地居民來說,山火不但成為重複發生的威脅,相關的保費也不斷在上漲。

在北灣Napa縣北部地區,靠近Pope Valley邊緣的Berryessa Estates社區,是北加州最頻繁受到山火威脅的地區之一,儘管有很多居民沒有因為山火失去房子,但山火所造成的生活開銷,已經讓他們難以負擔。

當地居民Gail Bickett說:「山火曾經從北邊過來,從南邊過來,從東邊過來,他們說現在Napa縣成為最危險居住的地方,因為近來的山火。」

對於Bicket來說,近幾年已經經歷過一系列的疏散,以及有幾次幾乎火就要燒過來,即使房子仍有保住,但保費卻不停地在漲

Bicket說:「已經是經常上漲,我有一次被一家保險公司取消,然後幾年前AAA也把我排除,我的保險費用現在是一年3千元。」

她的鄰居也都面臨一樣的情況,最高的保費有一年6千元,對於很多人來說,根本負擔不起,只好賣掉房子搬走。

州眾議員Marc Levine表示,自從2017年北灣大火之後,持續幾年一直有著保險危機,這也成為他競選加州保險專員的重點議題。

Levine說:「人們設法取得保險,他們竭盡所能,包括將房子加固、將商店加固,也做了防範空間,但至今仍無法確保他們所做對的事能獲得肯定和獎賞。」

加州目前最新的數據只到2020年,在那一年有超過20萬戶加州人家的保險單被終止。

