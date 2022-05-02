北灣受山火威脅 居民抱怨保費難負擔（視頻）

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灣區的北灣一帶連續四年半都受到山火威脅，對於當地居民來說，山火不但成為重複發生的威脅，相關的保費也不斷在上漲。

在北灣Napa縣北部地區，靠近Pope Valley邊緣的Berryessa Estates社區，是北加州最頻繁受到山火威脅的地區之一，儘管有很多居民沒有因為山火失去房子，但山火所造成的生活開銷，已經讓他們難以負擔。

當地居民Gail Bickett說：「山火曾經從北邊過來，從南邊過來，從東邊過來，他們說現在Napa縣成為最危險居住的地方，因為近來的山火。」

對於Bicket來說，近幾年已經經歷過一系列的疏散，以及有幾次幾乎火就要燒過來，即使房子仍有保住，但保費卻不停地在漲

Bicket說：「已經是經常上漲，我有一次被一家保險公司取消，然後幾年前AAA也把我排除，我的保險費用現在是一年3千元。」

她的鄰居也都面臨一樣的情況，最高的保費有一年6千元，對於很多人來說，根本負擔不起，只好賣掉房子搬走。

州眾議員Marc Levine表示，自從2017年北灣大火之後，持續幾年一直有著保險危機，這也成為他競選加州保險專員的重點議題。

Levine說：「人們設法取得保險，他們竭盡所能，包括將房子加固、將商店加固，也做了防範空間，但至今仍無法確保他們所做對的事能獲得肯定和獎賞。」

加州目前最新的數據只到2020年，在那一年有超過20萬戶加州人家的保險單被終止。

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